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كوزو أوكاموتو.. ياباني انخرط في المقاومة الفلسطينية بعد حرب 1967

This photo taken 10 July 1972 shows Kozo Okamoto (C) -- the only surviving member of the three-man "Japanese Red Army" (JRA) commando unit that killed 26 people in an attack on Israel's Lod airport earlier on May 30 -- during the opening of his trial before a military tribunal at an undisclosed location in central Israel. Okamoto, who was sentenced to life imprisonment in Israel for the May 1972 attack on Tel Aviv's Lod airport that left 36 people dead and 78 wounded, was freed in 1985 with over a thousand other prisoners in an exchange for captured Israeli soldiers. (Photo by AFP)
كوزو أوكاموتو (وسط) أمام محكمة عسكرية إسرائيلية عام 1972 (الفرنسية)
10/3/2024-|آخر تحديث: 10/3/202401:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

كوزو أوكاموتو -الملقب بأحمد الياباني- مناضل قاتل لأجل القضية الفلسطينية، فنفذ أشهر عملية لفتت أنظار العالم إلى المنطقة، وألهمت المقاومة فكرة العمليات الاستشهادية ضد إسرائيل، وأصبح اللاجئ السياسي الوحيد في بلد لا يطبق سياسة اللجوء السياسي.

المولد والنشأة

ولد كوزو أوكاموتو في السابع من ديسمبر/كانون الأول 1947 في مدينة كوماموتو جنوبي اليابان.

وهو من أسرة تنتمي للطبقة المتوسطة، وله 6 إخوة وأخوات، وهو أصغرهم.

درس علم النبات وتعلم اللغة الإنجليزية والعبرية والعربية والصينية والروسية، فتميّز بين أقرانه بذكائه اللغوي وتمكنه من تعلم عدد من اللغات في زمن يسير.

Israeli military police guard Japanese terrorist Kozo Okamoto (centre) of the far-left terrorist group the Japanese Red Army, at the start of his trial at Zrifin army camp, Israel, 12th July 1972. Okamoto is the only survivor of the three Red Army members who took part in the Lod Airport Massacre, killing 25 people. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
كوزو أوكاموتو محاطا بجنود إسرائيليين في أثناء إحدى جلسات محاكمته سنة 1972 (غيتي)

النشاط السياسي

انضم أوكاموتو في بداية شبابه عام 1966 إلى الجيش الأحمر الياباني وبدأ بالمشاركة في عملياته، وكان لهذا التنظيم فرع يهتم بالقضية الفلسطينية، وبدأ يتواصل عبر قائدته فوساكو شيغينوبو مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال وديع حداد وغسان كنفاني، ثم اضطرت قيادته وبعض أعضائه لمغادرة اليابان والإقامة في لبنان في فبراير/شباط 1971.

عملية مطار اللد

يوم 30 مايو/أيار 1972 غادر 3 يابانيين مدينة روما الإيطالية على متن الطيران الفرنسي، متجهين إلى مدينة تل أبيب، وتحديدا مطار اللّد (بن غوريون).

وقرر ثلاثتهم القيام بعملية باسم الجيش الأحمر بالتعاون مع الجبهة الشعبية بهدف الانتقام لعملية تدمير أسطول طائرات الشرق الأوسط في مطار بيروت عام 1968، وكذا من أجل الرغبة في اغتيال عالم الأسلحة البيولوجية البروفيسور الإسرائيلي هارون كاتسير.

وبعد هبوط طائرة كل من ياسويوكي ياسودا وأوكوديرا تسويوشي وكوزو أوكاموتو، توجهوا إلى منطقة استلام الأمتعة، وبدؤوا بإخراج أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، وأخذوا بإطلاق النيران على المسافرين فقتل 26 شخصا وجرح أكثر من 71 معظمهم من المسيحيين حملة الجنسية الأميركية من جزيرة بورتوريكو.

وفي قلب العملية، قتل ياسودا وانتحر تسويوشي بقنبلة يدوية كان يحملها، وبينما حاول أوكاموتو الفرار ألقي عليه القبض بسبب جروحه، وبسبب هذه العملية وما تبعها شدّدت شركات الطيران إجراءات تفتيش حقائب الركاب.

المحكمة والسجن

اعتقل أوكاموتو وخضع للمحاكمة، وفقا لقانون أنظمة الطوارئ التي أصدرتها سلطات الانتداب البريطاني عام 1945.

وفي أثناء التحقيق معه وعده ضباط التحقيق الإسرائيليون بأن يمكنوه من مسدس لينهي حياته إذا تعاون معهم خلال استجوابه، فوافق لأن ثقافته النضالية وثقافة تنظيمه تفضل الموت على السجن، إلا أن الإسرائيليين لم يمكنوه مما وعدوه به، وظل في السجن.

وعينت له المحكمة المحامي كريستمان ماكس، الذي عُرف بدفاعه عن المتهمين الإسرائيليين في ظل قانون الطوارئ.

عُذب في انتظار محاكمته، وتمنى أن ينال حكم الإعدام، الذي لم يصدر في إسرائيل إلا مرةً واحدة بحق النازي أدولف أيخمان، ويوم 23 يوليو/تموز 1973 حُكم عليه بـ3 أحكام بالسجن المؤبد.

وفي قاعة المحكمة صرح أوكاموتو قائلا: "إنني بصفتي جنديا في الجيش الأحمر الياباني أحارب من أجل الثورة العالمية، وإذا متُ فسأتحول إلى نجم في السماء".

وبعد أن توجهت أنظار العالم للعملية، خرج الأديب الفلسطيني غسان كنفاني بوصفه الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، وأعلن تبني الجبهة العملية بالتعاون مع الجيش الأحمر الياباني، فجاء رد الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) باغتياله في يوليو/تموز 1972.

قضى أوكاموتو معظم سنوات سجنه الـ13 في الحبس الانفرادي فأنهكت قواه العقلية والجسدية، وروى بعد خروجه أن الإسرائيليين كانوا يجبرونه على تناول الطعام بفمه ويداه مكبلتان من الخلف مثل الكلاب.

Kozo Okamoto -- the only surviving member of the three-man "Japanese Red Army" (JRA) commando unit that killed 26 people in an attack on Israel's Lod airport on May 30, 1972 -- attends a ceremony organised by Palestinian militants to mark the 50th anniversary of the Lod attack in Lebanon's capital Beirut on May 30, 2022. Palestinian militants in Beirut on May 30 marked the 50th anniversary of a deadly attack carried out by members of the Japanese Red Army at Israel's Lod airport. Kozo Okamoto, the only surviving member of the three-man commando that killed 26 people (including 17 Christian pilgrims from Puerto Rico) on May 30, 1972, made a rare appearance at the ceremony. The attack was planned by the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), which has commemorated it every year for a half a century. (Photo by JOSEPH EID / AFP)
كوزو أوكاموتو في ظهور نادر يوم 30 مايو/أيار 2022 في فعالية للمقاومة الفلسطينية بلبنان (الفرنسية)

إطلاق سراحه

حاول كل من الجيش الأحمر والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الضغط على الإسرائيليين، فتم اختطاف طائرة يابانية في هولندا في يوليو/تموز 1973، وتم اقتيادها إلى ليبيا وطالب الخاطفون بالإفراج عن أوكاموتو مقابل الإفراج عن الرهائن الذين كانوا على متن الطائرة، وبعد رفض الجانب الإسرائيلي الصفقة، أطلقوا سراح الطاقم والركاب وفجروا الطائرة.

وفي 20 مايو/أيار 1985، أبرمت الجبهة الشعبية (القيادة العامة) وإسرائيل اتفاقا لتبادل إطلاق الأسرى (عملية "الجليل")، وشمل الاتفاق أوكاموتو وعددا كبيرا من الأسرى العرب والفلسطينيين.

توجه أوكاموتو إلى ليبيا واستقبل بفرح غامر، ومن ليبيا ذهب لسوريا ثم إلى لبنان ببطاقة مزورة باسم ديسوكي نامبا على اسم الرجل الذي حاول اغتيال إمبراطور اليابان هيروهيتو حين كان وليا للعهد.

وأقام "المقاوم الياباني" في البقاع شرق لبنان، وتزوج خلال إقامته من ابنة فوساكو شيغينوبو مؤسسة الجيش الأحمر.

Kozo Okamoto (C) -- the only surviving member of the three-man "Japanese Red Army" (JRA) commando unit that killed 26 people in an attack on Israel's Lod airport on May 30, 1972 -- attends a ceremony organised by Palestinian militants to mark the 50th anniversary of the Lod attack in Lebanon's capital Beirut on May 30, 2022. Palestinian militants in Beirut on May 30 marked the 50th anniversary of a deadly attack carried out by members of the Japanese Red Army at Israel's Lod airport. Kozo Okamoto, the only surviving member of the three-man commando that killed 26 people (including 17 Christian pilgrims from Puerto Rico) on May 30, 1972, made a rare appearance at the ceremony. The attack was planned by the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), which has commemorated it every year for a half a century. (Photo by JOSEPH EID / AFP)
كوزو أوكاموتو يعيش لاجئا في لبنان منذ إطلاق سراحه عام 1985 (الفرنسية)

اللجوء السياسي

وفي 15 فبراير/شباط 1997 في أثناء إقامة أوكاموتو في منزل الناشطة اللبنانية أمية عبود، ألقت السلطات القبض عليه وعلى عدد من رفاقه بتهمة الدخول إلى البلاد خلسة وتزوير مستندات، رغم أن أوكاموتو حرص -خلال السنوات العشر التي سبقت ذلك التاريخ- على تجديد إقامته بشكل قانوني.

وأصدر القاضي اللبناني سهيل عبد سامز يوم 31 يوليو/تموز 1997 حكما بالسجن 3 سنوات بحق أوكاموتو ورفاقه.

أطلق سراح المجموعة عام 2000 بعد انتهاء فترة حكمهم، وجددت الحكومة اليابانية مطالبة السلطات اللبنانية بتسليمهم، فانتفض الشارع اللبناني داعما لهم، لأنهم من أنصار القضية الفلسطينية، ولأنهم وقفوا ضد إسرائيل التي تحتل أراضي لبنان.

وتجمهر المئات أمام مبنى وزارة الداخلية اللبنانية، واجتمع عدد من الحقوقيين العرب واللبنانيين للدفاع عن حقوق المعتقلين اليابانيين والحيلولة دون تسليمهم إلى بلادهم، وسمى الإعلام اللبناني الاتفاق اللبناني الياباني "صفقة العار".

Japanese terrorist Kozo Okamoto in an Israeli military court as his trial opens at Zrifin Army Camp, Israel, 12th July 1972. Okamoto was one of three Japanese Red Army members, recruited by The Popular Front for the Liberation of Palestine, who opened fire indisciminately on passengers and staff at Lod Airport, Tel Aviv on 29th May 1972, killing 26 and injuring 78. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
كوزو أوكاموتو نفذ عملية مطار اللد مع رفاقه اليابانيين (غيتي)

وزادت ضغوط الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، تزامنا مع انتفاضة الشارع اللبناني والحقوقيين العرب، ليتم إطلاق سراح كوزو أوكاموتو عام 2000، ومنحه اللجوء السياسي في بلد لا يعترف بهذا الحق، واشترط عليه ألا يمارس أي نشاط سياسي وألا يظهر على وسائل الإعلام، وظل مكان إقامته غير معروف ويعيش رفقة زوجته مي شيغنوبو وولديهما.

أما رفاقه الأربعة فقد رحلوا في مارس/آذار 2000 من لبنان إلى الأردن، ثم إلى اليابان بصحبة دبلوماسيين يابانيين، وفور وصولهم مطار ناريتا-طوكيو في اليابان تم القبض عليهم واعتقلوا ثم أطلق سراحهم بعد 20 عاما، حسب مصادر الجبهة الشعبية.

ولا يزال أوكاموتو مطلوبا لحكومة اليابان، إذ تقدمت عام 2020 بطلب رسمي للسلطات اللبنانية لتسليمه على الرغم من بلوغه 73 عاما.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية