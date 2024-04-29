النفط يتراجع على وقع المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب حققتها يوم الجمعة، إذ خففت محادثات لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط.

كما قلصت بيانات تضخم أميركية توقعات بخفض أسعار الفائدة قريبا.

أسعار التداول

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.69 دولار أو 0.77% إلى 88.81 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.46 أو بنسبة 0.55% إلى 83.39 دولارا للبرميل.

وقال المحلل في "آي جي ماركت"، توني سيكامور، إن تكثيف جهود الوساطة في اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل خفف التوترات الجيوسياسية وأسهم في الافتتاح الضعيف للأسواق اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قوله إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة اليوم الاثنين للمشاركة في محادثات سلام.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على الاستماع للمخاوف الأميركية بخصوص التداعيات الإنسانية للاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح.

كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أول مايو/أيار.

التضخم الأميركي

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7% في 12 شهرا حتى مارس/آذار، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2%.

ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وفي المقابل، يعزز ارتفاع الدولار توقعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول. ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.