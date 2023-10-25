تركيا تعلق خططا للتعاون مع إسرائيل في الطاقة

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما ألغى وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار زيارة كانت مقررة لإسرائيل، بحسب ما أورد موقع بلومبيرغ الأميركي.

وكانت أنقرة تعتزم مناقشة خطط للتعاون مع إسرائيل للتنقيب المشترك عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وإمكانية وضع خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.

ويأتي هذا التطور بعدما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العدوان الإسرائيلي على غزة، واتهمها بشن أكثر الهجمات وحشية في التاريخ خلال حربها المستمرة منذ أكثر من أسبوعين على قطاع غزة، ووصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها حركة تحرر.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اجتماع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، إنه ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى إسرائيل في ضوء حربها على غزة، والتي أوقعت حتى الآن أكثر من 6 آلاف شهيد وما يزيد عن 16 ألف مصاب.

ودعا الرئيس التركي إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل وفتح ممر إنساني عاجل لإدخال المساعدات لقطاع غزة دون عوائق، وأشار إلى أن بلاده أرسلت مستشفيات ميدانية مع مولدات كهربائية إلى القطاع، مؤكدا أنه يجب عدم منع وصولها.

وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، قد أعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري اعتزامه زيارة إسرائيل الشهر القادم لتعزيز علاقات الجانبين في مجال الطاقة، قبل أن يلغي هذه الزيارة.

وأوضح الوزير حينها أن الزيارة تهدف لمناقشة إمكانية شحن الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر تركيا، واستخدام هذا الغاز لتلبية جانب من الاحتياجات التركية المحلية.

وتصدر إسرائيل الآن الغاز إلى أوروبا عبر مصر، حيث يتم نقل الغاز في أنابيب إلى محطتي الإسالة المصريتين في إدكو ودمياط، وبعد ذلك يتم نقله بعد إسالته إلى أوروبا، ولكن تصدير إسرائيل نحو مصر حاليا متوقف.