وزارة الطاقة الإماراتية تنفي التوصل إلى اتفاق لحل أزمة "أوبك بلس"

قال مصدر في مجموعة "أوبك بلس" لرويترز إن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط بشأن سياسة الإنتاج، في حين أكدت وزارة الطاقة الإماراتية أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وأن المناقشات مستمرة.

وبعد أنباء التوصل إلى اتفاق، انخفضت أسعار النفط انخفاضا بلغ دولارا للبرميل متجهة إلى 75 دولارا للبرميل، ولكن وزارة الطاقة الإماراتية ذكرت في بيان أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع "أوبك بلس" بشأن خطة الإنتاج الخاصة بها وأن المناقشات مستمرة.

وما زال ينبغي أن تتخذ مجموعة "أوبك بلس" -التي تضم منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين- القرار النهائي بشأن سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات الشهر الجاري بسبب الخلاف بين السعودية والإمارات.

واتفقت "أوبك بلس" على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا العام الماضي لمواجهة انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا، وقلصت التخفيضات تدريجيا منذ ذلك الحين وتبلغ حاليا نحو 5.8 ملايين برميل يوميا.

وثار الخلاف بين الرياض وأبو ظبي في العلن بعد محادثات "أوبك بلس"، وأبدت كل منهما قلقها إزاء تفاصيل اتفاق مقترح لزيادة المعروض في السوق بواقع مليوني برميل يوميا من أجل كبح الأسعار التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وتعارض الإمارات تمديد الاتفاق الحالي من موعده القائم الممتد إلى أبريل/نيسان 2022، ليستمر حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 ما لم تُمنح حصة إنتاج أعلى.

وفي وقت سابق، قال مصدر في "أوبك بلس" لرويترز إن الرياض وافقت على طلب أبو ظبي أن يكون خط الأساس للإمارات، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات بموجب اتفاقية أوبك بلس بشأن قيود الإمدادات، عند 3.65 ملايين برميل يوميا اعتبارا من أبريل/نيسان 2022، ارتفاعا من 3.168 ملايين حاليا.

وأضاف المصدر أن منح الإمارات خط أساس أعلى للإنتاج يمهد الطريق أمام تمديد الاتفاق الشامل لنهاية 2022.

وتصرّ روسيا على زيادة الإنتاج سريعا وكانت بين عدد من الدول التي توسطت بين الرياض وأبو ظبي للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن.

ولم تتوصل أوبك بلس بعد إلى اتفاق نهائي بشأن اتفاقية الإنتاج.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بقية الدول ستعدّل خطوط الأساس الخاصة بها.

وكان المنتجون قالوا إنهم سيتخذون القرار بشأن تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل في الوقت المناسب.