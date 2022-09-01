كأس العالم قطر 2022

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برازيلي مع منتخب تونس.. جوزيه كلايتون للجزيرة نت: سأشجع نسور قرطاج في مواجهة البرازيل وهذه حقيقة اعتناقي الإسلام

قبل مباراة ودية مرتقبة بين تونس والبرازيل بعد غد الثلاثاء، حاورت الجزيرة نت البرازيلي جوزيه كلايتون أول لاعب غير تونسي يرتدي قميص منتخب نسور قرطاج، وتحدث عن تجربته وحظوظ المنتخبين في كأس العالم 2022.

Published On 25/9/2022
Tunis, TUNISIA: Tunisian player Jose Clayton jubilates after his goal against Morocco during the World Cup 2006 African group 5 qualifying soccer match at Rades stadium 08 October 2005 in Tunis. AFP PHOTO/ FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

فؤاد أنور للجزيرة نت: الكرة السعودية تحلم بإعادة إنجاز 1994 والعالم يتغنى بمونديال قطر

اعتبر النجم السعودي المعتزل فؤاد أنور أن وجود منتخب بلاده في مجموعة قوية، ضمن كأس العالم 2022 في قطر، لن يثني “الأخضر” عن السعي لتحقيق حلم الجماهير في التأهل إلى الدور الثاني على الأقل.

Published On 23/9/2022

بالفيديو- بعد تألقه مع سان جيرمان والأرجنتين.. ميسي: قضيت أوقاتا سيئة ولم أنته من العثور على نفسي

بعد ليلة سعيدة نثر فيها ليونيل ميسي سحره الكروي بالملعب وسجل هدفين وساهم في هدف بمرمى هندوراس حلل قائد الأرجنتين بدايته الرائعة مع فريقه باريس سان جيرمان وتألقه مع منتخب بلاده وأحلامه بمونديال قطر.

Published On 24/9/2022
Soccer: International Friendly Soccer-Honduras at Argentina

ردا على ليفاندوفسكي وكين.. دعوات للمنتخبات العربية لتكون شارة القيادة بألوان علم فلسطين في مونديال قطر

دعا مغردون عرب -عبر تويتر- قادة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 لارتداء شارة بألوان علم فلسطين، وذلك بعد إعلان ليفاندوفسكي ارتداء شارة بلوني علم أوكرانيا، في حين سيضع كين شارة قوس قزح.

Published On 24/9/2022
بعد اعلان هاري كين ارتداء شارة القيادة لدعم الشذوذ في كاس العالم بقطر 2022 وكذلك ارتداء ليفاندوسكي شارة قيادة لدعم اوكرانيا اتمنى منتخباتنا العربية ارتداء شارة دعم فلسطين Lewandowski And Shevchenko: A Meeting Of Goalscoring Greats WARSAW, POLAND - SEPTEMBER 20: Poland captain Robert Lewandowski receives a Ukraine armband from Laureus Ambassador Andriy Shevchenko and pledges to carry it to FIFA World Cup 2022 Qatar at PGE Narodowy Stadium on September 20, 2022 in Warsaw, Poland. (Photo by Joosep Martinson/Getty Images for Laureus) المصدر: وكالات

فيفا يطلق تطبيقا جديدا يتيح للاعبين مشاهدة ونشر تحليل أدائهم الفردي في مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق تطبيق جديد يمنح اللاعبين فرصة الحصول على نظرة مفصلة حول أدائهم الفردي على أرضية الملعب، وتحليل كل البيانات الخاصة بهم خلال كأس العالم 2022 في قطر.

Published On 23/9/2022
Final preparations for the 2022 FIFA World Cup draw

4 آلاف حافلة و14 ألف موظف.. قطر تنفذ محاكاة لنقل الجماهير إلى ملاعب كأس العالم 2022

لضمان تجربة تنقّل سلسة ومريحة للجماهير خلال البطولة، بدأت الحافلات الخاصة بنقل مشجعي مونديال قطر 2022 -أكثر من 4 آلاف حافلة- بمحاكاة خدماتها من وإلى ملاعب البطولة للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالنقل.

Published On 23/9/2022
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هازارد يوضح ما ينقصه في ريال مدريد ويشكك بظهوره بمونديال قطر ويقول: الوضع حساس

قال إيدن هازارد مهاجم بلجيكا إنه بدأ في استعادة مستواه مرة أخرى بعد مشاركته لمدة 65 دقيقة في الفوز 2-1 على ويلز في دوري الأمم الأوروبية الليلة الماضية، لكنه اعترف أنه بحاجة إلى المزيد قبل المونديال.

Published On 23/9/2022
UEFA Nations League - Group D - Wales v Belgium