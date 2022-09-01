كأس العالم قطر 2022

اعتبر النجم السعودي المعتزل فؤاد أنور أن وجود منتخب بلاده في مجموعة قوية، ضمن كأس العالم 2022 في قطر، لن يثني “الأخضر” عن السعي لتحقيق حلم الجماهير في التأهل إلى الدور الثاني على الأقل.