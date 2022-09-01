كأس العالم قطر 2022

أكد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني أن منتخب بلاده سيكون في أتم الجاهزية مع انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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دائما ما تتداول المواقع الرياضية أشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ونادرا ما يتم التطرق إلى الحكام رغم أهميتهم الكبيرة في الساحرة المستديرة، وهو ما تداركه موقع أميركي باستعراض أفضل 10 حكام في التاريخ.
انضم مؤثرون ورياضيون عرب للحملة التي دعت قادة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى ارتداء شارة القيادة بألوان علم فلسطين، وذلك ردا على مبادرة ليفاندوفسكي وحملة المنتخب الإنجليزي.
يبرز مترو الدوحة بوصفه أفضل وأسرع وسائل النقل الداخلي في قطر، الأمر الذي سيجعله الخيار الأول للجماهير خلال بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.