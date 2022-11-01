السياحة في قطر

تبرز معروضات متحف الفن الإسلامي بقطر، الذي يحوي أكثر من ألف قطعة فنية مقتناة، تقاليد عظيمة لمهارة الصنعة الإسلامية على مر العصور، إذ تأخذ الزوار في رحلة شاملة، وتوفر لهم تجربة أكثر عمقا.