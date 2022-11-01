السياحة في قطر

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جزيرة المها وقطيفان الشمالية ودرب لوسيل وجهات سياحية جديدة تنتظر جماهير كأس العالم في قطر

من المتوقع أن يزور دولة قطر خلال المونديال أكثر من مليون مشجع، وتسعى الدوحة إلى استغلال البطولة من أجل الترويج لها كواجهة سياحية متنوعة بفضل التجارب السياحية التي ستقدمها للجمهور.

Published On 25/10/2022
منتجعات وفنادق تنتظر جماهير كأس العالم (الجزيرة)

مقتنيات تنتمي لـ3 قارات.. متحف الفن الإسلامي بقطر يبرز تقاليد مهارة الصنعة الإسلامية

تبرز معروضات متحف الفن الإسلامي بقطر، الذي يحوي أكثر من ألف قطعة فنية مقتناة، تقاليد عظيمة لمهارة الصنعة الإسلامية على مر العصور، إذ تأخذ الزوار في رحلة شاملة، وتوفر لهم تجربة أكثر عمقا.

Published On 6/10/2022
ضم المعرض قاعات تبرز والخزف والعاج، والمشغولات المعدنية التي تعود لأقدم عصور الإسلام (الجزيرة نت

هل تأثرت السياحة في قطر بالحصار؟

في خطوة تظهر عدم تأثر قطاع السياحة في قطر بالحصار أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد السياح الأجانب في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 24.7% مقارنة بهذا الشهر من 2017 عند بداية الأزمة.

Published On 10/8/2018
صورة لعدد من السياح قادمين عن طريق البحر إلى قطر (1).jpg

قطر تتطلع للسياح الصينيين عبر منصة رقمية كبيرة

وقعت الهيئة العامة للسياحة بقطر اتفاقية مع أكبر منصة إلكترونية لحجوزات السفر بالصين، وذلك لدعم الجهود الميدانية الرامية لمساعدة وكالات السفر والمسافرين الصينيين على التعرف أكثر على العروض السياحية بقطر.

Published On 18/4/2018
السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة أثناء توقيع الاتفاقية

قطر توسّع برنامجها لتدريب المرشدين السياحيين

أعلنت الهيئة العامة للسياحة بقطر عن توسيع نطاق برنامج تدريب وترخيص المرشدين السياحيين ليتضمن تحسين مهارات سائقي رحلات السفاري، وسيدرب سائقو المركبات السياحية الرباعية الدفع ابتداء من منتصف الشهر الحالي.

Published On 9/4/2018
جانب من التدريب العملي لسائقي المركبات السياحية في قطر على التعامل مع الحالات الطارئة في الصحراء

الإبراهيم: نتوسع سياحيا رغم تأثيرات الحصار

بعد إطلاق قطر إستراتيجيتها الوطنية للسياحة 2017-2023 تحوّل القطاع السياحي لخامس مصدر للدخل القومي بهذا البلد، الذي يخطط للوصول بمساعدة هذه الإستراتيجية لاستقبال 5.6 ملايين سائح مع استضافة مونديال 2022.

Published On 10/3/2018
حسن الإبراهيم سنثقدم لزائرينا بمونديال 22 نموذجا سياحيا حضاريا معبرا عن اصالة ثقافتنا. الجزيرة نت

قطر تستهدف جلب 5.6 ملايين سائح مع مونديال 2022

قال رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة بقطر حسن الإبراهيم إن بلاده تستهدف استقطاب 5.6 ملايين سائح عند احتضانها بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

Published On 10/3/2018
الإبراهيم رغم الحصار حققنا نموا كبيرا بالأسواق السياحية لألمانيا وأوروبا وأميركا وفتحنا مكاتب سياحية جديدة بالصين وسنقتح سلسلة أخرى بروسيا والهند.