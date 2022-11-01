السياحة في قطر

تقع “الليالي العربية” بالقرب من ملعب لوسيل المونديالي الذي سيحتضن نهائي كأس العالم، وتحتوي على خيام ومجالس وطاولات وكراسي وجلسات فوق الرمال تجسيدا للثقافة القطرية والعربية.
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يمتد شاطئ 974 من وسط الدوحة وصولا إلى واجهة راس أبو عبود البحرية بطول 1.2 كيلومتر وسعة 5 آلاف زائر، ويوفر العديد من الأنشطة والرياضات المائية، فضلا عن أجواء فنية طوال اليوم لخدمة مرتاديه.
ورشة الرسم عن طريق كرة القدم تقام طوال فترة كأس العالم، وتهدف إلى الربط بين الرياضة والفن واستثمار طاقات اللاعبين في إنتاج أعمال فنية.
دشن مركز عبد الله بن زيد آل محمود التابع لوزارة الأوقاف القطرية مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم قطر 2022 بالإسلام من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.