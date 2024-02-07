نصائح الخبراء للعناية بالأثاث الخشبي والمحافظة عليه

يعتبر الأثاث الخشبي من أهم مكونات المنزل، ولكنه يحتاج إلى تنظيف بطريقة خاصة تعطيه مظهرا نظيفا وجميلا وتحميه ليعيش مدة أطول باللمعان نفسه.

وغالبا ما يكفي استعمال منفضة الريش أو قطعة قماش ناعمة لإزالة الغبار عن قطع الأثاث الخشبية في المنزل بانتظام، لكن الأمر قد يستلزم استخدام المنظفات والوسائل الأخرى للتخلص من البقع الأخرى، مثل علامات الماء أو آثار الطلاء أو أقلام التلوين.

وفي الفيديو التالي تستعرض خبيرة التدبير المنزلي طرقا وأفكارا للحفاظ على الأثاث الخشبي وتنظيفه بمواد متوفرة في المنزل.

وأوضحت كريستين شارينبروخ من جمعية صناعة الأثاث الألمانية في مدينة باد هونيف أنه ينبغي التعامل مع جميع قطع الأثاث بحرص شديد أثناء الحياة اليومية للحفاظ عليها لفترة طويلة، ويسري ذلك على قطع الأثاث المصنوعة من الأخشاب بصفة خاصة.

وقالت الخبيرة الألمانية في تقرير نشرته "الألمانية" إنه "لا يجوز وضع الأشياء ذات الحواف الحادة أو الساخنة أو الرطبة على الأسطح الخشبية، وإذا انسكبت السوائل فإنه يجب إزالتها على الفور، قبل أن تتوغل الرطوبة داخل الخشب وتتسبب في انتفاخه".

قطع القماش المناسبة للتنظيف

ويبين بيرند غلاسل من جمعية صناعة منتجات الغسل والعناية بالجسم في ألمانيا أنه ينبغي اختيار قطع القماش المناسبة للتنظيف، والمصنوعة من خامات ناعمة وأن تكون مغسولة حديثا، نظرا لأن حبيبات الرمل الصغيرة العالقة بقماش التنظيف قد تشكل خطورة على الأسطح الحساسة، لأنها تفرك الأسطح الخشبية، وبالتالي تلتصق الأوساخ بها بشدة.

وينبغي مراعاة أن قماش التنظيف المصنوع من ألياف دقيقة له سطح خشن ولا يجوز استعماله للعناية بقطع الأثاث، ولا يجوز أيضا استعمال قطع الإسفنج المخصصة لغسل الأطباق والمزودة بسطح خشن.

وإذا لزم الأمر استعمال قطعة قماش مبللة فلا يجوز نقعها في الماء، بل ينبغي ترطيبها قليلا بالماء حتى لا تترك سوى طبقة رطبة على قطع الأثاث بعد مسحها.

وأكدت الخبيرة الألمانية شارينبروخ أن قطع التنظيف المبللة قليلا بالماء تكفي لإزالة معظم الأوساخ، علاوة على أنه يمكن تنظيف بعض المواضع المتسخة بشدة بواسطة صابون محايد.

الأخشاب المصمتة

وعادة ما تكفي هذه الإجراءات لتنظيف أسطح الأثاث المصنوعة من اللدائن البلاستيكية، أما قطع الأثاث المصنوعة من الأخشاب المصمتة (الخشب الحقيقي) فإنه يمكن معالجتها بواسطة ملمع بشكل لاحق بعد التنظيف.

ونصحت شارينبروخ بتلميع قطع الأثاث المصنوعة من الأخشاب المصمتة بواسطة ملمع أثاث أو زيت العناية بالأثاث مرة واحدة في العام على الأقل.

وهناك الكثير من شركات تصنيع الأثاث تقدم توصيات بشأن كيفية العناية بالأسطح الخشبية.

وأضاف غلاسل "عند شراء ملمع الأثاث يتعين على المستهلك التأكد من اختيار المنتجات المناسبة، سواء كانت للأسطح الخشبية الداكنة أو الفاتحة".

الأوساخ الشديدة

وبالنسبة للأوساخ الشديدة مثل آثار أقلام التلوين أو أقلام الشمع أو الأقلام المقاومة للماء -والتي تظهر على قطع الأثاث المطلية- فإنه ينبغي استعمال منظفات قوية.

ونصح غلاسل باستعمال منظف غير مخفف لجميع الأغراض، وإذا لم يكن هذا المنظف كافيا فعندئذ يمكن تجربة استعمال مزيل بقع خاص أو منظف يحتوي على نسبة عالية من زيت البرتقال، ولكن في البداية ينبغي التحقق مما إذا كان المنظف مناسبا للسطح المعني أم لا.

ويسري ذلك أيضا على المنتجات الأخرى التي يتم شراؤها من متاجر المنظفات المتخصصة أو المتاجر الأخرى، والتي يتم استعمالها لإزالة البقع الخاصة، ويجب على المستخدم قبل استعمال هذه المنظفات التحقق من أن السطح المعني يتحملها.

الخدوش الصغيرة

ورغم العناية الجيدة بقطع الأثاث الخشبية فإنه لا يمكن تجنب بعض الآثار الصغيرة مثل الخدوش الصغيرة.

وأوضحت شارينبروخ "يمكن إزالة الخدوش الصغيرة التي تظهر في قطع الأثاث المصنوعة من الخشب المصمت بسهولة بواسطة أقلام الشمع من اللون نفسه، حيث تعمل هذه الأقلام على إزالة الخدوش من الخشب تماما ويعود السطح مستويا ومحميا مرة أخرى".

ويمكن للأشخاص المهرة تجربة التأثير الساحب للماء من الأخشاب، وذلك باستعمال قطعة قماش مبللة ومصنوعة من القطن ومكواة مضبوطة على درجة حرارة منخفضة.

وأوضحت شارينبروخ "يمتص الخشب المصمت الماء من قطعة القماش القطنية في السطح، وهو ما يؤدي إلى استقامة الألياف الخشبية المنبعجة، وبعد ذلك يتم تبخير الماء من الطبقة السطحية بواسطة المكواة".

وأكدت الخبيرة الألمانية أنه يتم وضع قطعة القماش المبللة بين المكواة والسطح الخشبي، حيث لا يجوز وضع المكواة على الخشب مباشرة، وعند استعمال هذه الحيلة تختفي نقاط الانضغاط، وفي الخطوة التالية يجب حماية السطح بشكل كافٍ حتى يعود السطح إلى اللون الأصلي.

وبعد ذلك يجب إجراء معالجة لاحقة لقطع الأثاث بالخامة نفسها وفقا لطبقة السطح، سواء كانت زيتا طبيعيا أو طلاء مائيا، لضمان الحماية الدائمة لقطع الأثاث المصنوعة من الخشب المصمت، وغالبا ما تتم معالجة المواضع الباهتة بهذه الطريقة.

اللدائن البلاستيكية

وعادة ما يتم استعمال قطع الأثاث المزودة بالأسطح المصنوعة من اللدائن البلاستيكية مثل الشرائح المطلية أو المطلية بطبقة راتنج الميلامين في المطابخ أو الحمامات، لأنها تقاوم الأوساخ والرطوبة بشكل خاص.

وأوضحت شارينبروخ "يمكن تنظيفها بواسطة قطعة قماش مبللة مصنوعة من القطن مع استعمال منظف عادي مثل سائل غسل الأطباق، ولا يجوز استعمال المواد الكاشطة، لأنها تحتوي على جزيئات صغيرة تسبب تلفيات في أسطح الأثاث".

ونصحت حركة "المطبخ الحديث" الألمانية بضرورة مراعاة معلومات المنتج والتعليمات الصادرة عن الشركات المنتجة والمتعلقة بكيفية العناية بوحدات المطبخ، وبشكل أساسي يعد سطح قطع الأثاث من العوامل الرئيسية لتحديد مواد التنظيف والعناية التي يجب استعمالها.

ولدواعي الأمان نصح غلاسل بضرورة تجربة أي منظف يتم استعماله مع قطع الأثاث في مكان غير ظاهر، لتجنب حدوث تلفيات بالسطح أو بهتان الألوان.

أخطاء تنظيف تجعل منزلك أكثر اتساخا

قد تشعرين بالرضا بعد إكمال مهمة التنظيف المنزلي الذي ليس ممتعا كثيرا ولكنه ضروري ومفيد بالتأكيد، ولكن هناك طريقة صحيحة وأخرى خاطئة للتنظيف بحسب ما ذكرت الكاتبة كارولاين ستانكو في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" في نسختها الأسترالية، وإليك بعض هذه الأخطاء: