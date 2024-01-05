دليلك للتعامل مع "طفل فرط الحركة وتشتت الانتباه" خلال موسم الامتحانات

لا يمر موسم الامتحانات لدى أسر الأطفال المصابين باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة مرور الكرام، فالعبء لا يقع فقط على الطفل، بل يتحمله الأبوان أيضا، سواء قبيل الامتحانات أو أثناءها، ربما لهذا السبب أقدمت بعض الدول، من بينها أستراليا على تخصيص وقت إضافي في الامتحانات لمن ثبتت إصابته بتشتت الانتباه وفرط الحركة.

يعتبر الدكتور محمد حامد عبده إبراهيم، طبيب أطفال متخصص في تعديل السلوك وصعوبات التعلم، أن تحول غالبية المنازل إلى معسكرات عامرة بالضغط والضيق، من قبيل التصرفات الخاطئة التي يجب التوقف عنها فورا.

وحول كيفية إدارة سلوك أطفال تشتت الانتباه وفرط الحركة خلال فترة الامتحانات، تحدث الدكتور محمد حامد إلى الجزيرة نت، موجها نصائحه إلى أولياء الأمور.

كيف يمكن الاستعداد لموسم الامتحانات في ظل تشتت الانتباه وفرط والحركة؟

يتوقف شكل الاستعداد على نوع الاضطراب وحدته، وخطط العلاج الموضوعة له، فالاضطراب يسمى تشتت الانتباه وفرط الحركة، وليس العكس، فالحركة بحد ذاتها ليست مشكلة وإن كانت زائدة، لكن المشكلة الحقيقية في تشتت الانتباه، لهذا نفرق بين ثلاث:

فرط الحركة دون تشتت انتباه.

تشتت انتباه دون فرط الحركة.

فرط الحركة وتشتت الانتباه .

لكل منهم خطة علاج، واستعداد مختلف تماما للامتحانات كالتالي:

يستعد طفل فرط الحركة من دون تشتت انتباه، للامتحانات عن طريق ممارسة نشاط حركي لا تقل مدته عن 12 دقيقة ولا تزيد عن 25 دقيقة قبل ساعة إلى ساعتين من بداية المذاكرة، وذلك لتفريغ طاقته الزائدة.

أما طفل تشتت الانتباه فيساعد للمذاكرة والامتحانات بـ5 أمور أساسية أهمها:

تثبيت مكان المذاكرة.

أن تكون الإضاءة عمودية من مصدرين مختلفين.

بعد المكان عن مصادر التشتيت.

أن يواجه المكتب، الحائط.

أن يكون كلٌ من الحائط والمكتب بألوان موحدة، من دون رسوم مزركشة.

ينبغي أن يستعد طفل فرط الحركة وتشتت الانتباه عبر بذل مجهود رياضي قبل المذاكرة من نصف ساعة إلى ساعة، مع استخدام نماذج الامتحانات لزيادة التركيز، لمدة 10 دقائق لربع ساعة عقب المجهود العضلي.

وبالنسبة للجميع فالاستعداد لعملية المذاكرة نفسها يحتاج لإجراءات قبل وأثناء وبعد أهمها:

دخول دورة المياه قبل بدء المذاكرة.

خلو سطح المكتب من أي أدوات سوى الكتاب والقلم فقط.

وجود مؤقت زمني، وتحديد موعد انتهاء لكل درس أو مادة.

ممنوع وجود أي جهاز داخل الغرفة مثل الهاتف أو التلفاز (تلفزيون)، حتى لو كانت المادة العلمية على الكمبيوتر، فينصح بطباعة الجزء المطلوب مراجعته.

وجود عصائر أو المشروب المفضل إلى جانب المياه.

هل هناك نصائح بشأن طريقة المراجعة؟

نعم، وهي تتضمن مجموعة خطوات إذا التزم بها الطفل المشتت، فإن تحصيله سيصبح أعلى، هي:

تحويل المعلومات إلى رسم يشبه الخريطة الذهنية.

تظليل الكلمات المفتاحية، فالطفل المشتت بحاجة إلى كلمات مفتاحية كي يتمكن من التركيز على المعلومة.

استخدام الطفل وسيلة شرح لنفسه، مثل السبورة، أو أن شرح ما فهم للدمى في غرفته، أو لوالدته.

ما تأثير الأدوية -في حالة الأطفال الذين يحصلون على علاج لفرط الحركة- على التركيز؟

في حالة فرط الحركة الحاد نضطر إلى التدخل بعلاجات دوائية، تحتوي على مواد ينظر إليها أنها مهدئات، لكنها تزيد قدرة المخ على تحجيم الأوامر العشوائية، وفي حالة تشتت الانتباه فقط، لو كان من الدرجة المتوسط أو الحادة، فإننا نلجأ إلى بعض الأدوية التي تزيد التركيز والانتباه، ويكون لها أعراض جانبية أحيانا كالشهية الزائدة، أو زيادة النشاط الحركي.

لذا إن لم يكن التشخيص دقيقا، قد تسهم الأدوية في زيادة فرط الحركة أو زيادة التشتت والبلادة العقلية، ومن ثم فإن اللجوء للأدوية في هذه الحالة مسألة دقيقة جدا يجب أن يتعامل معها الطبيب بحذر، لأنها قد تأتي بنتائج عكسية.

ما أبرز المأكولات التي ينصح بها وتلك التي لا ينصح بها لطفل تشتت الانتباه وفرط الحركة؟

كل المأكولات ينصح بها لطفل فرط الحركة وتشتت الانتباه ماعدا الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، أو سكريات، فالمواد الحافظة عامرة بالسموم التي تتراكم على الجهاز المركزي العصبي وتضعف أداءه، كما تتسبب مع الوقت في تقليل معدلات الذكاء من 4 إلى 7 درجات، في المقابل ينصح بزيادة الأطعمة التي تزيد التركيز، كالزبيب الأسود، واللوز، وعين الجمل، كذلك التمر، والعصائر الطبيعية دون إسراف.

هل هناك طريق لتقليل الحركة والطاقة الزائدة؟

المداومة على النشاط الحركي، والرياضة بانتظام وليس في الإجازة فقط، لأنها نوع من أنواع التدريبات الذهنية والنفسية والبدنية، كذلك ممارسة هوايات، كالرسم، والتشكيل بالصلصال، فهي صمام النفس، وتنفيس للضغط، وتساعد على الاسترخاء، وأيضا ألعاب تنمية التركيز والانتباه سواء كانت ورقية، أو في صورة ألعاب تقلل التشتت وتزيد التركيز.