بالنسبة للأطفال، فالحقيبة المدرسية تعني الألوان المبهجة والشخصيات الكرتونية المفضلة، مع بعض المقارنات بحقائب زملاء الفصل الدراسي، لكنها تعني أشياء أخرى للآباء والأمهات، إذ يجب أن تتوافق مع كثير من المعايير المتعلقة بالسلامة والأمان والجودة والحجم والسعر المناسب. فكيف يمكن الجمع بين هذه المعايير من دون التنازل عن الشكل الأنيق والمعايير والأشكال التي تستهوي الأطفال؟

حجم الحقيبة وأبعادها

يلجأ كثير من أولياء الأمور إلى شراء حقيبة ظهر كبيرة نسبيا ومتينة، حتى يمكن استخدامها لأكثر من عام دراسي، وأحيانا لأغراض أخرى خارج المدرسة، ولكن ينبغي الأخذ في الاهتمام أن حجم الحقيبة غير المتوافق مع وزن وطول طفلك قد يتسبب في آلام الظهر والرقبة.

وفيما يلي اقتراحات بالأبعاد المناسبة لحقيبة الظهر المدرسية وفقا للمرحلة العمرية، وقد تختلف هذه الأبعاد وفقا لطول ووزن الطفل:

مرحلة ما قبل المدرسة (رياض الأطفال)

في عمر 4-5 سنوات يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة (الطول * العرض) 27*15 سنتيمترا.

السنوات الأولى للمرحلة الابتدائية

في عمر 6-8 سنوات يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة (الطول * العرض) 30*17 سنتيمترا.

السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية

في عمر 9-10 سنوات يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة (الطول * العرض) 35*20 سنتيمترا.

المرحلة الإعدادية (المتوسطة)

في عمر 11- 14 سنة يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة (الطول * العرض) 38*23 سنتيمترا.

المرحلة الثانوية

في عمر 15- 18 سنة يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة (الطول * العرض) 43*24 سنتيمتر.

كما ينصح الخبراء بطريقة أخرى لاختيار الحقيبة المدرسية وفقا للأبعاد التالية:

قم بقياس المسافة من أكتاف طفلك إلى السرة، أضف 2 بوصة (5 سنتيمترات تقريبا) إلى هذا القياس لتحديد طول حقيبة الظهر المثالي لطفلك.

ثم قم بقياس طول ما بين لوحي كتف طفلك، وهذا القياس (أو أكثر بـ5 سنتيمترات تقريبا) هو العرض المثالي لحقيبة الظهر.

وزن الحقيبة

يمكن أن تتسبب حقيبة الظهر غير المناسبة لطفلك في إصابة الكتف أو العمود الفقري أو الظهر. وقد يؤدي الوزن الثقيل أيضًا إلى الانحناء، إذ يلاحظ أن الأشخاص الذين يحملون حقائب ظهر ثقيلة يميلون إلى الانحناء للأمام.

كما يجب ألا يزيد وزن حقائب الظهر ممتلئة عن 15% إلى 20% من وزن طفلك.

تصميم الحقيبة

التصميم المثالي أن تكون الحقيبة أعلى بوصتين فوق خصر الطفل لتجنب أي أمراض في الظهر والعمود الفقري.

وكلما زاد عدد الجيوب، كان ذلك أفضل، بحيث يمكن تقسيم الأدوات والكتب في مناطق مختلفة لتوزيع الوزن وتجنب تركيزه في منطقة واحدة.

ويجب أن تحتوي الحقيبة على خطاف في الأعلى لتعليقها وجيوب جانبية لزجاجات المياه، إضافة إلى أحزمة كتف يمكن تعديلها وفقًا لحجم الشخص، ولا ينصح بحملها على كتف واحدة فقط.

كما يفضل أن تتضمن أكثر من حزام، لا سيما لصغار السن لحفظ التوازن، وأن تكون أحزمة الكتف ذات حشوة عريضة لامتصاص ثقل وزن الحقيبة.

الجودة

في الواقع، هناك عاملان أساسيان يحددان سعر الحقيبة، الأول جودة ومتانة الحقيبة وقدرتها على تحمل الوزن الثقيل، وكذا إمكانية غسلها، أما العامل الثاني فهو جودة التصميم وجاذبيته، لتلبية رغبة الأطفال.

معاينة الحقيبة

لا ينصح بشراء الحقائب المدرسية عبر الإنترنت، إذ يجب فحصها جيدا من حيث متانة القماش والسحاب (السوستة) والجيوب الخارجية.

إذا اضطررت إلى شراء حقيبة عبر الإنترنت، عليك مراجعة آراء من سبقوك بتجربتها، وينصح أيضا بقراءة التعليقات المصحوبة بصور واقعية للحقيبة.