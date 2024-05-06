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مسيرة في إسطنبول للمطالبة بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة

خرجت في مدينة إسطنبول التركية مسيرة للمطالبة بإيقاف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات التجارية مع تل أبيب.
6/5/2024