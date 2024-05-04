وقفة أمام كلية لندن تضامنا مع الطلاب المعتصمين داخل الحرم الجامعي

نظم متظاهرون وقفة أمام كلية لندن الجامعية، تضامنا مع الطلاب المعتصمين داخل الحرم الجامعي، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتطالب الحركة الطلابية إدارة الجامعة، حسب مراسل الجزيرة، بفك ارتباطها بالشركات التي يتهمونها بالتواطؤ مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال حاخام من "حركة يهود ضد الصهيونية" للمشاركين في الوقفة، إن معاداة الصهيونية لا تعني معاداة السامية أو معاداة اليهود، وإنما هي معاداة للإبادة والاحتلال.