مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في مدينة رفح

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح، حيث علت التحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك.