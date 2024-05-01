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غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح
استهدفت غارة إسرائيلية دون سابق إنذار منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، مما أدى إلى تدمير المنزل على ساكنيه، وجلهم من الأطفال والنساء والنازحين، كما قال مراسل الجزيرة. كما ألحق القصف أضرارا مادية
كما ألحق القصف أضرارا مادية بعدد من المنازل المجاورة للمنزل المستهدف.
وأظهرت كاميرا الجزيرة مشاهد من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي، وآثار الدماء ومقتنيات العائلة التي تحول منزلها إلى ركام.
تقرير: مؤمن الشرافي
1/5/2024