غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح

استهدفت غارة إسرائيلية دون سابق إنذار منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، مما أدى إلى تدمير المنزل على ساكنيه، وجلهم من الأطفال والنساء والنازحين، كما قال مراسل الجزيرة. كما ألحق القصف أضرارا مادية

اقرأ المزيد