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هكذا توسع الحراك الطلابي الأميركي دعما لفلسطين وتنديدا بإسرائيل
تغيرت ساحات الاحتجاج في الولايات المتحدة وتغيرت رمزيتها بعد 7 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع إذ تم خلال الأسبوع الماضي فقط تنظيم أكثر من 8 آلاف مسيرة مؤيدة لفلسطين في أكثر من 850 مدينة أميركية.
ودخل الحراك الطلابي المناهض لإسرائيل مرحلة جديدة بحلول أبريل/نيسان بأن تصدرته جامعات "آيفي ليغ" أو ما تعرف بالنخبة التي تخرج فيها أبرز السياسيين الأميركيين وحول العالم.
ويستعرض تقرير بثته الجزيرة للإعلامية نسيبة موسى أبرز الجامعات التي خرج طلابها رفضا لحرب إسرائيل على غزة حاملين شعارات "أوقفوا الإبادة في غزة"، كما أبدت هذه الاحتجاجات الطلابية نقما على السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، مطالبة بوقف كل تعاون أكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وأي استثمارات معها.
28/4/2024