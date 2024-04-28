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متظاهرون من مختلف شرائح المجتمع يساندون غزة في لندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. الجزيرة رصدت مطالب شرائح متنوعة من المتظاهرين.
28/4/2024