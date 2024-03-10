مشاهد قنص جنود الاحتلال فتى فلسطينيا أعزل شمالي غزة

أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة قنص جنود الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينيا في محيط مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة إبان توغل القوات الإسرائيلية للمنطقة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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