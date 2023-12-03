قصف إسرائيلي على منزل في رفح جنوب غزة

استشهد أكثر من 10 أفراد من عائلة عزوم في قصف إسرائيلي، استهدف منزلهم في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. التفاصيل في تقرير الصحفي هاني الشاعر.