ميثاق لشركات تكنولوجيا عملاقة ببناء "ذكاء اصطناعي أكثر أخلاقية"

وقّعت ثماني شركات معنية بقطاع التكنولوجيا -من بينها شركة المعلوماتية الأميركية العملاقة "مايكروسوفت"- ميثاقا لـ"بناء ذكاء اصطناعي أكثر أخلاقية" أمس الاثنين، وذلك خلال منتدى عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" في سلوفينيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل بيان للمنظمة عن مديرتها العامة أودري أزولاي قولها: إنها "خطوة كبيرة جديدة" بعد اعتماد أكثر من 50 دولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 القواعد العالمية الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي، وتتأمل في "الحصول على الالتزام نفسه من الشركات الكبرى". وشددت على أن هذا التحالف "ضروري لتطوير ذكاء اصطناعي يخدم الصالح العام".

ووقع الميثاق بالإضافة إلى "مايكروسوفت"، مركز "إل جي إيه آي ريسيرتش" التابع لمجموعة "إل جي" الكورية الجنوبية العملاقة، ومجموعة "لينوفو" الصينية، وشركة البطاقات المصرفية "ماستركارد"، ومجموعة البرمجيات الأميركية "سيلز فورس"، وشركة الاتصالات الإسبانية "تلفونيكا".

وتعهد الموقعون على الوثيقة "الاضطلاع التام بدورهم في حماية حقوق الإنسان في تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره وشرائه وبيعه واستخدامه".

ويُلزم الميثاق الشركات عمليا بوضع "إجراءات تحقق" لتقويم المخاطر وتصحيح "الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في غضون فترة زمنية معقولة".

ووُقع الاتفاق في مركز كران للمؤتمرات قرب العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حيث يُعقد المنتدى العالمي الثاني ليونسكو عن هذا الموضوع.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بشأن التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.