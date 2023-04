بطاقات تهنئة بعيد الفطر 2023.. 3 طرق لتصميم تهاني العيد بواسطة "ميد جيرني"

يدنو هلال عيد الفطر من الظهور في سماء المسلمين الذين يتطلعون أن يعيده الله على الأمة الإسلامية بموفور الصحة والعافية، ويحمل قرب العيد معه مهمة إعداد مراسلات تهاني العيد التي غالبا ما تكون عبارة عن صور مكررة مع عبارات تهانٍ بقدوم العيد.

يبحث المرسلون عن صور مناسبة لهذه التهاني من المواقع التي لا تألو جهدا في رفد الشبكة العنكبوتية بالعديد من النماذج.

لكن مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي هل يمكن أن تصبح هذه المهمة أسهل وأجمل؟

في هذه الرحلة سنأخذكم إلى عالم الذكاء الاصطناعي وهو يصنع لنا بطاقات جميلة بمناسبة عيد الفطر السعيد تناسب جميع الأذواق.

سنستخدم في هذا التقرير برنامجين من أشهر برامج الذكاء الاصطناعي لصناعة بطاقات المعايدة وهما "شات جي بي تي" (ChatGPT) من شركة "أوبن إيه آي" (Open AI) و"ميد جيرني" (Midjourney).

ميد جيرني.. أداة توليد الصور

في هذا التقرير سيكون برنامج "ميد جيرني" -الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي- هو البرنامج الأساسي الذي سنستخدمه لتوليد صور خاصة بعيد الفطر، ويجب معرفة التالي:

برنامج "ميد جيرني" يحتاج تطبيق ديسكورد للدخول إليه، ويمكنك مراجعة الخطوات الخاصة بالدخول إما عن طريق الرابط التالي أو مشاهدة الفيديو بالأسفل.

من عيوب برنامج "ميد جيرني" أنه لا يتعامل مع الكتابة على الصور، لذلك فلن نستطيع كتابة التهاني مثل "عيد مبارك" أو " كل عام وأنتم بخير" كما هو معمول به في تطبيق "دال-إي" (Dall-E) الذي يتعامل مع الخطوط بشكل أفضل، ويمكن أيضا قراءة المقال التالي في حالة أردت استخدام "دال-إي" لتصميم بطاقات التهاني بعيد الفطر.

في هذا التقرير سوف نستخدم 3 طرق مختلفة لتوليد صور مناسبة لتصاميم "بطاقات" لعيد الفطر المبارك، وفي النهاية سنستعرض أكبر عدد من الصور الخاصة بعيد الفطر الموجودة في البرنامج، سواء التي قمنا بتحضيرها أو مما قام مستخدمون آخرون باستحداثها عبر البرنامج.

ويمكن للمستخدمين استعمال الصور الموجودة في هذا التقرير لإرسالها إلى من يرغبون من أحبائهم.

الطريقة الأولى: كتابة الأوامر بشكل مباشر في "ميد جيرني"

تعتبر الطريقة الأسرع والأفضل لاستحداث صور لبطاقات عيد الفطر، وذلك عن طريق الذهاب مباشرة لخادم "ميد جيرني" على تطبيق ديسكورد وفتح صندوق "الأوامر" (Prompt) وكتابة الأوامر مباشرة، ليقوم بعدها الروبوت بتنفيذ الأمر وتحويل النص المكتوب إلى صورة أو تصميم.

ولكي نفهم طريق عمل الأوامر في "ميد جيرني" وكيف يمكن أن نكتبها يجب أن نشرح قليلا ماذا تعني الأوامر وآلية تقسيمها وماذا تعني الرموز المستخدمة فيها.

ما هي "الأوامر" (Prompt) في برنامج "ميد جيرني"؟

الأوامر عبارة عن مجموعة من التعليمات المعطاة لخوارزمية التعلم الآلي التي يتم استخدامها لإنشاء مخرجات محددة، ويمكن للمستخدم تزويد الذكاء الاصطناعي بأمر معين، مثل لون أو موضوع وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء قطعة فنية بناء على هذا الطلب.

على سبيل المثال، قد يكون الأمر "إنشاء صورة لمسجد مع خلفية لغروب الشمس"، ويجب ملاحظة أنه قبل وضع الأمر علينا كتابة كلمة "تخيل" (imagine).

والأوامر تستخدم أوصافا باللغة الطبيعية، حيث تعمل كمدخلات لمولدات المواد الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل برنامج "ميد جيرني" ونماذج تعلم الذكاء الاصطناعي الأخرى.

تنقل الأوامر فكرتك حول ما يجب أن تحتويه الصورة إلى نماذج التعلم الآلي التي تحول النص إلى صورة.

ويمكن أن تكون الأوامر بسيطة مثل سطر واحد من النص أو يمكن أن تكون معقدة.

يجب أن يحتوي الأمر الجيد على اسم وصفة وفعل لإنشاء موضوع مثير للاهتمام، وهذه بعض النصائح الخاصة بكتابة الأوامر:

اكتب ما لا يقل عن 3 إلى 7 كلمات: ستعطي الأوامر التي تحتوي على أكثر من 3 كلمات للذكاء الاصطناعي سياقا واضحا لما تريد أن يظهر في الصور.

استخدم صفات متعددة: الصفات المتعددة ستبث مشاعر متعددة في العمل الفني، على سبيل المثال: جميلة، واقعية، ملونة، ضخمة.

تضمين اسم أو أسلوب فنان معين: سيؤدي تضمين اسم الفنان في الأمر لقيام الذكاء الاصطناعي بمحاكاة أسلوب ذلك الفنان، على سبيل المثال: بيكاسو، فنسنت فان جوخ، بول غوغان.

النمط: إذا كنت تريد أن يكون الفن بأسلوب معين يجب عليك تضمين أنماط، مثل السريالية، والتماثل، والمعاصرة، والبساطة، وما إلى ذلك.

الجودة: اذكر جودة الفن، مثل منخفض، ومتوسط، ​​وعالٍ، وجودة "4 كيه" (4K) أو "8 كيه" (8K).

شرح الأوامر لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

بشكل عام، معظم الأوامر في برنامج "ميد جيرني" لها نفس البنية دائما، وفي معظم الحالات تحتاج إلى 3 مكونات على الأقل وهي:

١- الموضوع: وهو العنصر الأساسي في الرسمة أو الصورة أو التصميم.

٢- التفاصيل أو البيئة والمحيط: وهي الأشياء التي تعطي الذكاء الاصطناعي القدرة على منح العمل الفني المزيد من التفاصيل التي يستطيع البناء عليها.

٣- الأمور التقنية والفنية: وهي التفاصيل الفنية التي تضفي على العمل الفني اللمسة الفنية والشكل النهائي، مثل الطريقة والأسلوب الفني ونوع الكاميرا وزاوية اللقطة.

الطريقة الثانية: استخدام برنامج "شات جي بي تي" لتوليد أوامر برنامج "ميد جيرني"

نحتاج أحيانا إلى مصدر إلهام لكتابة الأوامر، ولهذا يمكننا الاستعانة ببرنامج الدردشة "شات جي بي تي" ليعطينا بعض الأفكار الإبداعية، ليس هذا فحسب، بل يمكن أن نجعله يكتب لنا معادلة تغنينا عن كتابة الأوامر في كل مرة نحتاج فيها طلب عمل فني من برنامج "ميد جيرني".

كيف نكتب معادلة توليد أوامر على "شات جي بي تي"؟

إذا كنت لا تريد أن تقوم في كل مناسبة أو عيد كتابة أوامر تطلب فيها من الذكاء الاصطناعي توليد تصاميم بطاقات معايدة يمكنك إنجاز معادلة والاحتفاظ بها في برنامج "شات جي بي تي"، وعند اقتراب مناسبة معينة مثل عيد الفطر ما عليك إلا الطلب من "شات جي بي تي" كتابة ما تريد من أوامر بسهولة فائقة.

لذا، فإن الفكرة هي استخدام بنية محددة لمعادلة تقوم بتوليد أوامر باستخدام "شات جي بي تي"، وهذه هي الصيغة التي توصلنا إليها لبناء المعادلة:

نوع المحتوى: التصميم

الوصف: الموضوع

النمط: أسلوب الفن

التركيب: المنظور ونسبة العرض إلى الارتفاع

باستخدام هذا التقسيم نحتاج إلى كتابة الصيغة بلغة طبيعية.

صيغة المعادلة

تصميم [موضوع] مع [سياق الخلفية]، بنمط [أسلوب الفن]، يُنظر إليه من [منظور] – ع 3: 2

Design of a [subject] [engaged in a scene] with [background context], in the style of [art style], viewed from [perspective] — ar 3:2

كيفية استخدام المعادلة؟

في ما يلي 3 خطوات سهلة لاستخدام هذه الصيغة في "شات جي بي تي":

أولا، تأكد من أن "شات جي بي تي" يفهم "صيغة المعادلة لبناء أوامر لبرنامج "ميد جيرني".



ثانيا: اطلب منه استخدام الصيغة لتوليد ما تريد من أوامر بناء على موضوع ما "استخدمناه لبناء 5 أوامر مختلفة لتصميم بطاقات معايدة بمناسبة عيد الفطر".

ثالثا: انسخ الأوامر وألصقها في صندوق أوامر برنامج "ميد جيرني".



ويمكنك بمجرد أن يكتب برنامج "شات جي بي تي" المخرجات تعديل الأمر بما يتناسب مع تفضيلاتك، أو مطالبة البرنامج بتفصيل الأمر بشكل أكبر أو استخدامه للإلهام لكتابة ما تريد.

وهذه طريقة ممتعة ورائعة لاستخدام "شات جي بي تي"، لمساعدتك في كتابة الأوامر لبرنامج "ميد جيرني".

الطريقة الثالثة: استخدام أداة توليد الأوامر

هناك العديد من البرامج التي تساعد المستخدمين في توليد أوامر مناسبة لبرامج الذكاء الاصطناعي، ومن هذه البرامج برنامج برومت. نون شوت.كوم (https://prompt.noonshot.com/) الذي يمكن المستخدم من توليد أوامر لبرنامج "ميد جيرني" بطريقة سهلة ودون الحاجة إلى أن يكون خبيرا فنيا أو مصورا.

يعتمد هذا البرنامج البسيط على قيام المستخدم بكتابة وصف بسيط لما يحتاج أن يكون بالصورة في صندوق كتابة الأوامر، ثم يختار تفضيلاته من مجموعة كبيرة من الأوصاف التقنية والفنية للصورة، مثل أسلوب التصوير والإضاءة والكاميرا والألوان وحجم الصورة وحتى أسلوب أحد الفنانين المفضلين في حالة رغب المستخدم بدمجه في الصورة.





سوف يقوم البرنامج بعد ذلك بتوليد أمر يناسب تفضيلات المستخدم، ويمكن طباعته ولصقه في برنامج "ميد جيرني"، لينتج صورا جميلة كما هو موضح بالأسفل.

أمثلة من الأوامر ومخرجاتها

هناك العديد من الصور التي وجدناها في برنامج "ميد جيرني" والتي تخص مناسبة عيد الفطر السعيد جمعنا لكم مجموعة منها مع الأوامر الخاصة بها، والتي يمكنكم استخدامها في البرنامج لتوليد صور مشابهة لهذه الصور.