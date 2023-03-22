بطاقات تهنئة رمضان 2023.. الذكاء الاصطناعي يهنئ المسلمين

يطل علينا رمضان هذا العام 2023 بصحبة رفيق جديد من عالم التكنولوجيا قد نراه حاضرا معنا بشكل أكبر خلال السنوات القادمة، إنه الذكاء الاصطناعي.

ومع أنه في الوقت الحالي لا يعدو الذكاء الاصطناعي أن يكون رفيقا خجولا يتحسس خطاه في أول رمضان له أمام المستخدمين في العالم الإسلامي الذين ربما لم يكونوا يعرفون أهميته ولا قدراته قبل نهاية العام الماضي، إلا أنه قرر هذا العام تهنئتهم بقدوم شهر رمضان المبارك بطريقته الخاصة.

في هذا المقال اختبرنا برنامجين شهيرين لتوليد صور بواسطة الذكاء الاصطناعي لرؤية إمكانيات هذا النوع من التكنولوجيا في فهم الثقافة الإسلامية عبر تصميم بطاقات تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل.

البرنامجان هما "دال-إي" (DALL-E) و"ميد جيرني" (Midjourney) المدعومان من قبل أكبر متنافسين في هذا المجال، ويتعلق الأمر بشركتي "مايكروسوفت" (Microsoft) و"ألفابت" (Alphabyte) مالكة "غوغل" (Google).

برنامج "دال-إي"

تطبيق "دال- إي" يتميّز بقدرته على إنشاء الصور، اعتمادا على الأوصاف المكتوبة، حيث يعتمد هذا البرنامج في مهمته على شبكة عصبية من الذكاء الاصطناعي، وقد تم تدريبه باستخدام ملايين الصور من شبكة الإنترنت.

وقد تم تطوير البرنامج الخاص "دال- إي" من قبل شركة أبحاث تابعة لمنظمة "أوبن إيه آي" (OpenAI) الأميركية غير الربحية، وتطور البرنامج بشكل ملحوظ في الإصدار الثاني "دال- إي 2" (DALL-E 2)، وبات بإمكانه تقديم نتائج رائعة وماتعة.

وتظهر النتائج بشكل أفضل عندما يتم إدخال الأوصاف النصية باللغة الإنجليزية بجانب أخذ أسلوب التعليمات في الحسبان، حتى إنه يمكنك طلب صورة مشابهة لرسومات الفنان فان غوخ أو أخرى تستخدم التصوير الواقعي.

كما يمكن للمستخدم -بعد التسجيل- استعمال البرنامج الخاص "دال- إي 2" حاليا بشكل مجاني.

كيف نستخدم "دال-إي" لتصميم التهاني بمناسبة رمضان؟



يمكن تصميم بطاقات تهنئة بواسطة برنامج "دال-إي" عبر الدخول إلى رابط البرنامج في موقع "أوبن إيه آي" والضغط على رابط "تي آر واي دال- إي" (TRY DALL-E).

سيأخذك الرابط من هناك إلى صفحة يوجد فيها صندوق وصفٍ يمكّنُك من كتابة ما ترغب في رسمه بالإنجليزية، ثم يُخرِج -بعد ضغطك على زر "توليد" (GENERATE)- هذه الصور الخاصة.

وهذه عدة أمثلة لخلفيات بطاقات تهنئة بمناسبة رمضان ولّدها برنامج "دال-إي":

ميزات ومساوئ دال-إي

يعد برنامج دال-إي أسهل للمستخدم، حيث يأتي شبيها لاستخدام محرك البحث غوغل بوجود صندوق للكتابة الذي يمكّن المستخدم من وصف الصورة التي يريد توليدها والضغط عليها وتنزيلها بكل سهولة، وحتى تصميم نسخ مطورة منها.

لكن في الجانب الآخر يعد البرنامج ضعيفا من ناحية جودة الصور المولدة التي لا ترقى -في بعض الأحيان- إلى الصور والتصاميم التي يتم تنفيذها بواسطة الأدوات والبرامج التقليدية الأخرى مثل برامج التحرير الخاصة بالكاميرات أو برامج تحرير الصور للمحترفين كحزمة "أدوبي" (Adobe).

كما يعاني البرنامج على صعيد توليد صور باللغة العربية حتى الآن.

برنامج "ميد جيرني"

برنامج "ميد جيرني" (Midjourney) من تطوير مختبر أبحاث مستقل يحمل الاسم نفسه، تأسس في عام 2022 ويعمل على استكشاف إمكانات الأشخاص الإبداعية بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن استخدامها لإنشاء صور بواسطة الذكاء الاصطناعي عن طريق كتابة أوامر نصية تصف الصور المطلوبة.

ويتم إنشاء هذه الصور باستخدام شبكات توليدية تتعلم إنشاء الصور بناءا على ما عرض عليها من صور تحمل المعاني والأشكال نفسها في السابق.

ويتم التعامل مع البرنامج من داخل تطبيق "ديسكورد"؛ وهو منصة دردشة يمكن للمستخدمين عن طريقها التواصل مع خادم برنامج "ميد جيرني".

كيف نستخدم ميد جيرني لتصميم التهاني بمناسبة رمضان؟

رغم أن استخدام ميد جيرني ربما يكون أصعب قليلا للمستخدم العادي، لكنه يستحق التجربة.

يجب في البداية تنزيل برنامج ديسكورد ومن خلاله تذهب إلى خادم يدعى "ميد جيرني".

عند الضغط على الخادم سوف تجد عدة قنوات تحت مسمى "نيو بايز" (newbies) يمكنك اختيار أي منها والدخول للقناة.

ستظهر لك صفحة كأنها صفحة دردشة وفيها في الأسفل صندوق وصف يمكنك من خلاله كتابة الأمر الذي تريده.

يمكنك اتباع الفيديو المرفق أدناه لمعرفة كيفية الدخول للبرنامج:

الأوامر في ميد جيرني ليست معقدة، لكنها تحتاج لمزيد من الممارسة. أما الآن فنحن بحاجة إلى استعراض صور خاصة لبطاقة تهنئة بمناسبة رمضان من توليد هذا الربنامج.

نكتب الأمر التالي والموضح بالصورة المرفقة بالأسفل وسنحصل على عدة مقترحات وستكون فريدة لكل مستخدم.

يأخذ البرنامج أمر "تخيل" (Imagine) ثم يسمح لك بكتابة وصف بسيط مثل تمنيات رمضان مع قمر ومسجد بجودة "4 كيه" (4K)، وكلمة "ملصق" ثم بعد ذلك يأتي دور بعض الأوامر التي يمكن استخدامها لزيادة دقة وجودة الصورة المولدة مثل استخدام "النسخة الرابعة" (V4) من البرنامج كما هو موضح بالصورة و"درجة الجودة 2″ (Quality2).

عند الضغط على زر الإدخال يقوم البرنامج بتوليد 4 تصاميم أو صور مختلفة مستخدما الكلمات والأوامر التي أُدخلت من قبل المستخدم، وتحت هذه الصور تظهر خيارات تمكّن المستخدم من اختيار صورة بعينها والقيام بتعديل أو توليد نسخ أخرى من الصورة كما هو موضح بالأمثلة في الأسفل.

ميزات ومساوئ ميد جيرني

يعد برنامج ميد جيرني من أفضل البرامج التي تعطي خيارات كثيرة ومميزة وبجودة عالية تقترب من جودة أستوديوهات التصميم الكبرى، خصوصا بعد الإعلان عن "النسخة الخامسة" (5V) من البرنامج، وهو ما يعطي البرنامج جودة للصور المولدة تصل لدقة "عرض 8" (8K).

كما أن هناك ميزة أخرى لهذا البرنامج تتعلق بقدرته على توليد أكثر من نسخة من الصور مع توليد نسخ من كل صورة على حدة.

ومن ضمن الميزات الأخرى أن البرنامج لديه القدرة على تمييز الكلمات المدخلة بشكل أفضل وتوليد الأشكال بقوة إبهار بصري كبيرة، لكن تعتمد على قدرة المستخدم لوصف ما يتخيله بشكل دقيق.

أما عن مساوئ هذا البرنامج فتتلخص في:

صعوبة الوصول إلى النسخة الحالية التي تحتاج إلى برنامج الدردشة "ديسكورد" وخادم "ميد جيرني" لبعض المستخدمين، وهو ما قد يمثل عائقا أمام سهولة استخدامه.

كما أن الأوامر المستخدمة في كتابة الوصف قد تحتاج لتدريب من قبل المستخدمين.

يعاني البرنامج من ناحية فهم وتوليد صور باللغة العربية حتى الآن.

رمضان والذكاء الاصطناعي

يبدأ رمضان هذا العام بشكل آخر، وقد يكون الأخير لبعض البرامج والأدوات التي نستخدمها فيه، فالذكاء الاصطناعي لن يكون فقط حاضرا كزائر خجول على مائدة الإفطار، بل ربما سنشاهده في رمضان القادم وهو يساعد المستخدمين على إعداد هذه المائدة.