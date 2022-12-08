أرقام ضعيفة للأهداف من مسافات بعيدة وصلابة دفاعية.. هذه أبرز الإحصائيات الخاصة بكأس العالم 2022

شهدت مباريات كأس العالم قطر 2022 حتى الآن أقل عدد من الأهداف من تسديدات من مسافات بعيدة، وأقل نسبة أهداف مسجلة من خارج منطقة الجزاء مقارنة بآخر 4 نسخ أعوام 2006 و2010 و2014 و2018.

وأفادت تقارير خاصة بالتحليل الإحصائي لمباريات المونديال أن دور المجموعات ودور الـ 16، أي خلال 56 مباراة في البطولة حتى الآن، جاءت 7.6% فقط من الأهداف من خارج منطقة الجزاء، ويعتبر ذلك أقل بكثير من النسبة التي سجلتها نهائيات ألمانيا 2006 والتي بلغت 18.6%.

استقرار بعدد الأهداف وتباين بين المجموعات

وحتى الآن، وبعد مباريات ثمن النهائي، تم تسجيل 149 هدفا موزعة على 120 هدفا في دور المجموعات، و29 هدفا شهدتها منافسات دور الـ 16. لكن ندرة الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء كانت إحدى النقاط البارزة في المونديال.

ومقارنة بالنسخة الماضية "روسيا 2018" شهد عدد أهداف الدور الأول لكأس العالم قطر 2022 استقرارا وتقاربا بين الحصيلة الهجومية في النسختين، إذ تم تسجيل 122 هدفا في دور المجموعات عام 2018 مقابل 120 هدفا في النسخة الحالية.

ووفقا لشركة "غريسنوت" للإحصاءات، والتي بدأت في جمع البيانات منذ كأس العالم التي لعبت في ألمانيا قبل 16 عاما، وفي أعقاب مباريات دور الـ 16 عام 2010 كان هناك 102 من الأهداف من داخل منطقة الجزاء بنسبة 84.3% من إجمالي الأهداف، مقارنة بتسجيل 118 هدفا عام 2018 بنسبة 86.8%، و134 هدفا حتى الآن في مونديال قطر بنسبة 92.4%.

وهذ ما يعني أن عدد الأهداف من خارج منطقة الجزاء في النسخة القطرية هو الأضعف حتى الآن، كما أن الأرقام متشابهة بالنسبة لعدد التسديدات مع انخفاض تدريجي في عددها من خارج منطقة الجزاء، إذ بلغت 765 تسديدة عام 2006، أي أكثر من نصف عدد التسديدات في البطولة، إلى 620 في روسيا 2018، ثم 470 تسديدة فقط حتى الآن في قطر.

وبخصوص مؤشرات الدور الأول من مونديال 2022، بدت الفوارق شاسعة في عدد الأهداف بين المجموعات، إذ شهدت المجموعة الخامسة تسجيل أكبر عدد من الأهداف بين المنتخبات الثمانية، برصيد 22 هدفا، وكان نصيب إسبانيا منها 9 أهداف. أما أضعف المجموعات هجوما فكانت منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم تونس وفرنسا وأستراليا والدانمارك، والمجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا، وذلك برصيد 11 هدفا في كل منها.

أفضل المنتخبات هجوما

يتصدر منتخبا أنجلترا والبرتغال صدارة ترتيب الهجوم في مونديال قطر حتى الآن برصيد 12 هدفا لكل منهما، في حين تميز مونديال قطر بتسجيل كل المنتخبات أهدافا، وكان منتخب كوستاريكا الأضعف دفاعيا بقبوله 11 هدفا بالتمام والكمال.

وسجلت 5 منتخبات خلال الدور الأول من كأس العالم هدفا يتيما في دور المجموعات، وهي قطر وتونس وويلز وبلجيكا والدانمارك.

وحققت بعض المنتخبات خلال النسخة الحالية التأهل للدور الثاني بعدد محدود من الأهداف مثل بولندا والولايات المتحدة (هدفان) وأستراليا (3 أهداف) في حين حل منتخبا صربيا وغانا بالمركز الأخير لمجموعتيهما رغم تسجيل كليهما 5 أهداف بالدور الأول.