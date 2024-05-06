موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني، غدا الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وانتهت مباراة الذهاب في ألمانيا بفوز دورتموند 1-0.

ويأمل بطل الدوري الفرنسي في تكرار استعادته توازنه بعد الهزيمة 3-2 أمام برشلونة الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي والفوز عليه 4-1 في مباراة الإياب بعد أداء مبهر من كيليان مبابي ورفاقه.

ويعوّل سان جيرمان على هدافه الفرنسي مبابي، لمواصلة المشوار نحو أوّل لقب بتاريخه في دوري أبطال أوروبا على حساب دورتموند الطامح للظهور في المباراة النهائية.

وقاد مبابي سان جيرمان إلى لقبه العاشر في 12 موسما في الدوري الفرنسي، واضعا نصب عينيه تحقيق ثلاثية تاريخية قبل رحيله عن باريس، في ظل استمراره أيضا في مسابقة الكأس المحلية.

ولا شكّ أن مهمة متصدّر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والهولندي لوك دي يونغ هداف "بي إس في آيندهوفن" الهولندي، ستكون صعبة أمام "الجدار الأصفر" الشهير الذي نجح في تقييد مبابي والحفاظ على نظافة شباكه في ملعب سيغنال إيدونا بارك.

💬 لويس إنريكي: "دور المشجعين سيكون حاسماً! الجماهير ستكون خلفنا بالكامل، كما كانت طوال الموسم!". 🙌🔵🔴#PSGBVB

pic.twitter.com/pcADM21k7N — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 6, 2024

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

تنطلق المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة

بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 وbeIN Sports HD 1 English).

كما يمكن متابعة أبرز أحداث المباراة والأهداف في تغطية مباشرة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي إيطالي بقيادة دانيلي أورساتو، الذي أدار المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر.

مشوار سان جيرمان ودورتموند نحو نصف النهائي

ويخوض سان جيرمان نصف النهائي الرابع، علما أنه بلغ النهائي مرّة واحدة فقط عام 2020 خسر فيها أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان.

وتأهل سان جيرمان لنصف النهائي، بعد إقصاء ريال سوسيداد الإسباني (2-صفر، 2-1) ثم قلب تأخره أمام برشلونة 2-3 إلى فوز كبير إيابا 4-1.

أما دورتموند، فأقصى آيندهوفن الهولندي (1-1، 2-صفر) ثم قلب تأخره أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 إلى فوز 4-2.

وهذا خامس نصف نهائي لدورتموند والأول منذ 2013 عندما أقصى ريال مدريد ثم خسر أمام مواطنه بايرن ميونخ (1-2).

ويملك دورتموند لقبا وحيدا في المسابقة القارية الأولى، أحرزه عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي 3-1 بأهداف كارل-هاينتس ريدله (2) ولارس ريكن.