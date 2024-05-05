ليفركوزن يحقق رقما قياسيا بخماسية بمرمى فرانكفورت

واصل فريق باير ليفركوزن مسيرته القوية بالفوز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وواصل الفريق الألماني بقيادة مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو المسيرة الإعجازية بسجل خال من الهزائم في 48 مباراة متتالية على مدار الموسم الجاري.

وعادَل ليفركوزن الرقم القياسي الذي حققه بنفيكا البرتغالي بعدم الخسارة في 48 مباراة متتالية خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 1963 وفبراير/شباط 1965.

وتقدم ليفركوزن بهدف لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 12، بينما سجل هوجو إيكيتيكي هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 32.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول متقدما بهدف ثان سجله باتريك شيك في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف إسيكيل بالاسيوس الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز جيريمي فريمبونغ تقدم أبطال الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بهدف رائع في الدقيقة 77.

واختتم النيجيري فيكتور بونيفيس خماسية ليفركوزن في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة علما بأنه حسم تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة.

أما فرانكفورت فقد خسر مباراته الثانية على التوالي، والتاسعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز السادس، المؤهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.