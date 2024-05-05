أفضل 20 مدربا في عالم كرة القدم حاليا

تزخر الأندية في عالم كرة القدم بمدربين مذهلين، بينهم محاربون قدامى من ذوي الخبرة، وآخرون من جيل الشباب، أثبتوا مكانتهم بين المدربين وتركوا بصمتهم وحققوا إنجازات وفازوا بالألقاب.

ومن بين أفضل المدربين أداء ونتيجة الفترة الحالية:

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد الإسباني)

الإسباني تشابي ألونسو (باير ليفركوزن الألماني)

الألماني يورغن كلوب (مدرب ليفربول الإنجليزي)

كما أثبت الإسباني مايكل أرتيتا جدارته بقيادة أرسنال الإنجليزي إلى المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، متفوقا على آرسين فينغر المدير الفني التاريخي لأرسنال، حيث أصبح أسرع مدرب يصل إلى 100 انتصار في البريميرليغ مع "الغانرز".

ومع دخول سباق الموسم الجاري أمتاره الأخيرة، لا يزال هناك عدة ألقاب وانتصارات يمكن الحصول عليها، مما يعني أن المدربين قادرون على تعزيز مكانتهم وأرقامهم قبل إطلاق صافرة نهاية آخر مباراة في الموسم.

ولاختيار أفضل 20 مدربا اعتمدت المعايير التالية:

الألقاب.

آخر النجاحات (تتويجات).

فترة التدريب مع الفريق.

الأداء مقارنة بالتوقعات.

المدربون الذين يدربون المنتخبات أو الذين لا يشرفون على أي فريق حاليا جاء تصنيفهم بمراكز متأخرة في القائمة بسبب عدم خوضهم للمباريات بصورة مستمرة.

أفضل 20 مدربا في العالم حاليا:

1- الإسباني بيب غوارديولا: مانشستر سيتي الإنجليزي.

2- الإيطالي كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد الإسباني.

Orgulloso de estos jugadores por su actitud e ilusión por seguir ganando. Ahora, a centrarnos en el martes. #HalaMadrid pic.twitter.com/dpCNPzloyM — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) April 27, 2024

3- الإيطالي سيموني إنزاغي: إنتر ميلان الإيطالي.

▪️Serie A champion as a player ✅

▪️Serie A champion as a manager ✅ Hats off to Simone Inzaghi! 👏🏻pic.twitter.com/dJYnbbZPym — CentreGoals. (@centregoals) April 29, 2024

4- الألماني يورغن كلوب: ليفربول الإنجليزي.

Jurgen Klopp on Liverpool: "It's the best job in the world, best club in the world." pic.twitter.com/roeT4RUjUA — Empire of the Kop (@empireofthekop) April 26, 2024

5- الإسباني تشابي ألونسو: باير ليفركوزن الألماني.

6- الإسباني مايكل أرتيتا: أرسنال الإنجليزي.

7- الأرجنتيني دييغو سيميوني: أتلتيكو مدريد الإسباني.

8- الإسباني أوناي إيمري: أستون فيلا الإنجليزي.

9- الألماني توماس توخيل: بايرن ميونخ الألماني.

10- الألماني جوليان ناغيلسمان: منتخب "المانشافت".

11- الإسباني لويس إنريكي: سان جيرمان الفرنسي.

12- الأرجنتيني ليونيل سكالوني: منتخب "التانغو".

🇦🇷🏆On Sunday Lionel Scaloni must present the pre-list for the #CopaAmerica2024. It must contain a minimum of 35 and no more than 55 players (mandatory four goalkeepers). 📅June 12 is the deadline to present the final list of 23 players. pic.twitter.com/fAZKncAvgB — 🇦🇷 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑒𝑜𝑛 𝐷𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑜 ⭐️⭐️⭐️ (@ADNARG) May 1, 2024

13- الفرنسي ديديه ديشامب: منتخب "الديوك".

"L’Équipe de France a 120 ans mais elle semble éternelle, tant l’immense passion qu’elle suscite résiste aux époques." Le sélectionneur des Bleus salue les 120 ans d'existence et d'histoire de l'Équipe de France 🙌#FiersdetreBleushttps://t.co/810YjfyQbN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 2, 2024

14- الإيطالي لوتشيانو سباليتي: منتخب "الأزوري".

15-الإسباني تشافي هرنانديز: برشلونة الإسباني.

16- الفرنسي زين الدين زيدان: لا يشرف على أي فريق

17- الألماني الكرواتي إدين ترزيتش: بوروسيا دورتموند الألماني.

Edin Terzic to Manchester United

here we go pic.twitter.com/mdWOkbolIP — R127💎 (@raneme127) April 26, 2024

18- الإيطالي ماسميليانو أليغري: يوفنتوس الإيطالي.

I’ve been a big part of a decade of your lives Juventini. Whether you like it or not, I played a big role in shaping your personalities https://t.co/D6jE1pevkN pic.twitter.com/1VpA9HEfPr — Massimiliano Allegri (@Maxallegr1) May 4, 2024

19-الإيطالي تياغو موتا: بولونيا الإيطالي.

20- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو: تشلسي الإنجليزي.