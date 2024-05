أفضل 20 مدربا في عالم كرة القدم حاليا

تزخر الأندية في عالم كرة القدم بمدربين مذهلين، بينهم محاربون قدامى من ذوي الخبرة، وآخرون من جيل الشباب، أثبتوا مكانتهم بين المدربين وتركوا بصمتهم وحققوا إنجازات وفازوا بالألقاب.

كما أثبت الإسباني مايكل أرتيتا جدارته بقيادة أرسنال الإنجليزي إلى المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، متفوقا على آرسين فينغر المدير الفني التاريخي لأرسنال، حيث أصبح أسرع مدرب يصل إلى 100 انتصار في البريميرليغ مع "الغانرز".

ومع دخول سباق الموسم الجاري أمتاره الأخيرة، لا يزال هناك عدة ألقاب وانتصارات يمكن الحصول عليها، مما يعني أن المدربين قادرون على تعزيز مكانتهم وأرقامهم قبل إطلاق صافرة نهاية آخر مباراة في الموسم.

1- الإسباني بيب غوارديولا: مانشستر سيتي الإنجليزي.

2- الإيطالي كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد الإسباني.

3- الإيطالي سيموني إنزاغي: إنتر ميلان الإيطالي.

4- الألماني يورغن كلوب: ليفربول الإنجليزي.

5- الإسباني تشابي ألونسو: باير ليفركوزن الألماني.

6- الإسباني مايكل أرتيتا: أرسنال الإنجليزي.

7- الأرجنتيني دييغو سيميوني: أتلتيكو مدريد الإسباني.

8- الإسباني أوناي إيمري: أستون فيلا الإنجليزي.

9- الألماني توماس توخيل: بايرن ميونخ الألماني.

10- الألماني جوليان ناغيلسمان: منتخب "المانشافت".

11- الإسباني لويس إنريكي: سان جيرمان الفرنسي.

12- الأرجنتيني ليونيل سكالوني: منتخب "التانغو".

