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أفضل 20 مدربا في عالم كرة القدم حاليا

بيب غوارديولا يعد أفضل مدرب في العالم الوقت الحالي (غيتي)
5/5/2024-|آخر تحديث: 5/5/202402:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تزخر الأندية في عالم كرة القدم بمدربين مذهلين، بينهم محاربون قدامى من ذوي الخبرة، وآخرون من جيل الشباب، أثبتوا مكانتهم بين المدربين وتركوا بصمتهم وحققوا إنجازات وفازوا بالألقاب.

ومن بين أفضل المدربين أداء ونتيجة الفترة الحالية:

  • الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)
  • الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد الإسباني)
  • الإسباني تشابي ألونسو (باير ليفركوزن الألماني)
  • الألماني يورغن كلوب (مدرب ليفربول الإنجليزي)

كما أثبت الإسباني مايكل أرتيتا جدارته بقيادة أرسنال الإنجليزي إلى المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، متفوقا على آرسين فينغر المدير الفني التاريخي لأرسنال، حيث أصبح أسرع مدرب يصل إلى 100 انتصار في البريميرليغ مع "الغانرز".

ومع دخول سباق الموسم الجاري أمتاره الأخيرة، لا يزال هناك عدة ألقاب وانتصارات يمكن الحصول عليها، مما يعني أن المدربين قادرون على تعزيز مكانتهم وأرقامهم قبل إطلاق صافرة نهاية آخر مباراة في الموسم.

ولاختيار أفضل 20 مدربا اعتمدت المعايير التالية:

  • الألقاب.
  • آخر النجاحات (تتويجات).
  • فترة التدريب مع الفريق.
  • الأداء مقارنة بالتوقعات.
  • المدربون الذين يدربون المنتخبات أو الذين لا يشرفون على أي فريق حاليا جاء تصنيفهم بمراكز متأخرة في القائمة بسبب عدم خوضهم للمباريات بصورة مستمرة.

أفضل 20 مدربا في العالم حاليا:

1- الإسباني بيب غوارديولا: مانشستر سيتي الإنجليزي.

2- الإيطالي كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد الإسباني.

3- الإيطالي سيموني إنزاغي: إنتر ميلان الإيطالي.

4- الألماني يورغن كلوب: ليفربول الإنجليزي.

5- الإسباني تشابي ألونسو: باير ليفركوزن الألماني.

6- الإسباني مايكل أرتيتا: أرسنال الإنجليزي.

7- الأرجنتيني دييغو سيميوني: أتلتيكو مدريد الإسباني.

8- الإسباني أوناي إيمري: أستون فيلا الإنجليزي.

9- الألماني توماس توخيل: بايرن ميونخ الألماني.

10- الألماني جوليان ناغيلسمان: منتخب "المانشافت".

11- الإسباني لويس إنريكي: سان جيرمان الفرنسي.

12- الأرجنتيني ليونيل سكالوني: منتخب "التانغو".

13- الفرنسي ديديه ديشامب: منتخب "الديوك".

14- الإيطالي لوتشيانو سباليتي: منتخب "الأزوري".

15-الإسباني تشافي هرنانديز: برشلونة الإسباني.

16- الفرنسي زين الدين زيدان: لا يشرف على أي فريق

17- الألماني الكرواتي إدين ترزيتش: بوروسيا دورتموند الألماني.

18- الإيطالي ماسميليانو أليغري: يوفنتوس الإيطالي.

19-الإيطالي تياغو موتا: بولونيا الإيطالي.

20- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو: تشلسي الإنجليزي.

المصدر : الصحافة البريطانية