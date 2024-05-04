هالاند يسجل 4 أهداف في طريق مانشستر سيتي للفوز بلقب البريميرليغ

أحرز إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي 4 أهداف (سوبر هاتريك) ليظل فريقه في الطريق نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد انتصار ساحق 5-1 على ولفرهامبتون اليوم السبت.

وبعد ساعات من فوز أرسنال 3-صفر على بورنموث، رد لاعبو بيب غوارديولا بانتصار كبير جعل الفريق على بعد نقطة واحدة من منافسه القادم من شمال لندن والذي يتصدر الترتيب، ولكن مع تبقي مباراة مؤجلة له.

وسجل هالاند، الذي عزز تصدره لهدافي الدوري للممتاز برصيد 25 هدفا، من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وضاعف تقدم سيتي في الدقيقة 35 عندما لعب برأسه في القائم البعيد بعد عرضية رودري.

وسجل اللاعب النرويجي (23 عاما) مرة أخرى من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. وقلص هوانغ هي-تشان الفارق لصالح ولفرهامبتون في الدقيقة 53.

ولكن بعد دقيقة واحدة، بدد هالاند بهدفه الرابع أي آمال في عودة الضيوف.

سوبر هاتريك لهالاند 🔥 الهدف الرابع لهالاند في شباك وولفرهامبتون#الدوري_الإنجليزي #مانشسترسيتي_ولفرهامبتون pic.twitter.com/Lo892tNVF4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2024

وأكمل البديل خوليان ألفاريز التسجيل للسيتي في الدقيقة 85.