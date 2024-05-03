يوروباليغ: ليفركوزن "غير المهزوم" يتغلب على روما ومرسيليا يتعادل مع أتالانتا

عاد باير ليفركوزن الألماني بفوز ثمين من العاصمة الايطالية على حساب روما 2-صفر الخميس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، فيما تعادل مرسيليا الفرنسي وضيفه أتالانتا الايطالي 1-1.

على الملعب الأولمبيكو، يدين ليفركوزن بفوزه إلى الثنائي الألماني الشاب فلوريان فيرتز (28) وروبرت أندريخ (73).

وتعد هذه المواجهة ثأرية بامتياز بالنسبة للفريق الألماني عقب وقوعه في مواجهة روما في الدور نصف النهائي للعام الثاني توالياً بعدما التقيا الموسم الماضي وكانت الغلبة للفريق الايطالي 1-صفر ذهابا في العاصمة روما والتعادل 1-1 إيابا في ليفركوزن.

وتابع ليفركوزن سجلّه المذهل هذا الموسم حيث لم يذق طعم الهزيمة في 47 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه وبات مرشحاً لتحقيق ثلاثية تاريخية، حيث يخوض ايضا نهائي كأس المانيا.

ويطمح ليفركوزن للظفر بلقبه الثاني في هذه المسابقة بعد موسم 1987-1988 (عندما كانت تحمل إسم كأس الاتحاد الأوروبي).

وافتتح فيرتز (20 عامًا) التسجيل لليفركوزن اثر خطأ ارتكبه الهولندي ريك كارسدورب أثناء تمريره الكرة للخلف، فوصلت إلى الإسباني أليخاندرو غريمالدو ومنه إلى فيرتز الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (28).

وعزز ليفركوزن تقدمه بهدف ثان عن طريق أندريخ (73) بعد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة اكتفى حارس الذئاب الصربي ميلر سفيلار بمشاهدتها تدخل مرماه.

هدف في غاية الجمال 😱 روبرت أندريش يضيف الثاني لليفركوزن ويشعل اللقاء 🔥🔥🔥#الدوري_الأوروبي | #روما_ليفركوزن pic.twitter.com/CdOhTX5bUG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2024

التعادل حسم مواجهة فيلودروم

وفي المباراة الثانية، خيّم التعادل على مواجهة أتالانتا ومرسيليا 1-1.

ومنح جانلوكا سكاماكا التقدم لأتالانتا (11)، وتمكن الكونغولي تشانسيل مبيمبا من ادراك التعادل للمرسيليا بعد تسع دقائق.

ويعقد مرسيليا، وصيف بطل نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، آمالاً كبيرة على المسابقة القارية، وذلك بعدما فقد آماله في الدوري حيث يحتل المركز السابع بفارق 11 نقطة عن ليل صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.

لكن مهمة النادي الجنوبي لن تكون سهلة في لقاء الاياب امام فريق إيطالي بطموحات كبيرة بعدما أطاح بليفربول الانجليزي الذي كان مرشحا بقوة للفوز باللقب من ربع النهائي.