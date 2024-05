الأندية الـ10 الأكثر ظهورا في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا

من بين جميع بطولات الأندية في كرة القدم العالمية، يعد دوري أبطال أوروبا بلا شك الأكثر شهرة والأكثر تنافسية، حيث تسعى أفضل وأقوى الفرق في القارة القديمة للظفر بالكأس الكبيرة، لكن القلة فقط من تكلل مساعيها بالنجاح.

ورغم أن شكل المسابقة تطور منذ انطلاقتها لأول مرة في عام 1956، إلا أن طبيعتها المرموقة لم تتغير أبدا.

وتتطلع الأندية الأوروبية لخوض المسابقة الأشهر لكن قلة فقط من تتاح لها الفرصة. أما بلوغ الأدوار المتقدمة فتلك مسألة أخرى ليست بالأمر الهين.

ويوجد فريقان فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز في المراكز العشرة الأولى التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عدة مناسبات.

ويعد فريق أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي الفريقين الوحيدين اللذين جاءا من خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر مشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى النهائي في 17 مناسبة في تاريخه.

10- مانشستر يونايتد الإنجليزي: 5 مرات (1968، 1999، 2008، 2009، 2011).

9- إنتر ميلان الإيطالي: 6 مرات (1964، 1965، 1967، 1972، 2010، 2023).

8- أياكس أمستردام الهولندي: 6 مرات (1969، 1971، 1972، 1973، 1995، 1996).

7- بنفيكا البرتغالي: 7 مرات (1961، 1962، 1963، 1965، 1968، 1988، 1990).

6- برشلونة الإسباني: 8 مرات (1961، 1986، 1992، 1994، 2006، 2009، 2011، 2015).

5- يوفنتوس الإيطالي: 9 مرات (1973، 1983، 1985، 1996، 1997، 1998، 2003، 2015، 2017).

