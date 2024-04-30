موعد مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
يلتقي النصر مع الخليج، غدا الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2023-2024.
ويلعب النصر والخليج، في المواجهة الثانية بينهما هذا الأسبوع، بعدما التقيا أمس الأول السبت في الجولة 29 من الدوري السعودي (دوري روشن)، في لقاء حسمه النصر بالفوز بهدف نظيف.
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موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة
السد بطل الدوري القطري للمرة الـ17 في تاريخه
وصلنا بحمد الله إلى الرياض 🙏
ونبدأ اليوم الاستعداد للقاء الخليج في نصف نهائي الكأس الأغلى 🏆
تصبحـون على خيـر 💛 pic.twitter.com/RRGCccCyb1
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 27, 2024
ويأمل النصر في مواصلة تفوقه أمام الخليج، وحجز بطاقة العبور إلى نهائي أغلى الكؤوس، لكنه في الوقت ذاته يخشى من مفاجآت الكأس وسيناريوهاته الدرامية، لا سيما أن الفريق ودّع كأس الملك في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي بعد خسارته على الملعب ذاته أمام الوحدة.
ختام التحضيرات للقاء الغّد أمام النصر ⚙️#يلا_خليج 🦅 pic.twitter.com/JLrhgdDBLA
— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) April 30, 2024
موعد المباراة
تقام المباراة غدا الأربعاء الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك في الرياض.
القنوات الناقلة
شركة الرياضة السعودية إس إس سي1إتش دي (1 SSC1 HD).