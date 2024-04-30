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موعد مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي المصدر: حساب دوري روشن على منصة إكس
يأمل النصر مواصلة تفوقه على الخليج والوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/4/2024

يلتقي النصر مع الخليج، غدا الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2023-2024.

ويلعب النصر والخليج، في المواجهة الثانية بينهما هذا الأسبوع، بعدما التقيا أمس الأول السبت في الجولة 29 من الدوري السعودي (دوري روشن)، في لقاء حسمه النصر بالفوز بهدف نظيف.

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ويأمل النصر في مواصلة تفوقه أمام الخليج، وحجز بطاقة العبور إلى نهائي أغلى الكؤوس، لكنه في الوقت ذاته يخشى من مفاجآت الكأس وسيناريوهاته الدرامية، لا سيما أن الفريق ودّع كأس الملك في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي بعد خسارته على الملعب ذاته أمام الوحدة.

موعد المباراة

تقام المباراة غدا الأربعاء الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك في الرياض.

القنوات الناقلة

شركة الرياضة السعودية إس إس سي1إتش دي (1 SSC1 HD).

المصدر : وكالات