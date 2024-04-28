بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان

يتجه نادي اتحاد الجزائر للانسحاب، من مباراة إياب الدور نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي المقررة مساء اليوم الأحد بسبب أزمة القمصان.

وحظي الفريق الجزائري باستقبال حار في مطار مدينة وجدة المغربية، ثم توجّه بالحافلة الى مدينة بركان التي ستستضيف اللقاء على ملعبها البلدي.

وحسب المعلومات التي رشحت من الاجتماع التقني بين الناديين، الذي يسبق المباراة وتناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية. فإن مسؤولي النادي المغربي، أصروا على خوض المواجهة بذات القمصان. التي تحمل الخريطة. وهو الأمر الذي ترفضه إدارة النادي الجزائري رفضا قاطعا.

وأثناء الاجتماع عرض الفريق المغربي القميص الذي سيخوض به المباراة ما جعل الطرف الجزائري يتحفظ ويعترض على القمصان.

ومن المقرر أن يسجل فريق اتحاد الجزائر حضوره في الملعب في التوقيت المحدد، لكنه لن يلعب المباراة في حال دخول فريق نهضة بركان بالقميص محل الجدل.

ورفض الاتحاد الأفريقي (كاف) الجمعة استئناف نادي اتحاد العاصمة المتعلّق بقرار لجنة المسابقات في كاف واعتباره خاسرا 0-3 في مباراة الذهاب بعد "أزمة القمصان".

واعترض الفريق المغربي على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي، لتضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وحضر نهضة بركان إلى ملعب "5 جويلية" يوم الأحد، لكنه بقي في غرفة تبديل الملابس حتى مرور موعد بداية اللقاء، بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان خلافا للطاقم التحكيمي للمباراة التي لم تنطلق أصلا.

طعن

وأكدت تقارير جزائرية أن اتحاد العاصمة ينوي الطعن في قرار تخسيره المباراة، لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولي في سويسرا.

وكشفت صحيفة "الشروق" أن رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي سيتوجه إلى مقر المحكمة الرياضية "تاس" بمدينة لوزان "للدفاع عن اتحاد العاصمة".

وتابعت "تم تسليم ملف القضية إلى محامين أوروبيين يملكون تجربة كبيرة في مثل هذه القضايا، والذين تم تكليفهم رسميا من أجل الدفاع عن الفريق الجزائري، والطعن على مستوى الهيئة الدولية في القرار المجحف للكاف التي أقرت بخسارة الفريق الجزائري على البساط بدون سند قانوني".