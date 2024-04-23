رياضة|الدوري الإنجليزي

المرشحون لخلافة تن هاغ في تدريب مانشستر يونايتد

منذ توليه مهمة تدريب مانشستر يونايتد في 2022 لم ينجح تين هاغ في تحسين أداء الفريق المتذبذب (الفرنسية)
23/4/2024-|آخر تحديث: 24/4/202409:23 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تحوم شكوك كثيرة حول مستقبل إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بعد العرض الهزيل الذي قدمه الشياطين الحمر في مباراتهم أمام كوفنتري سيتي في نصف نهائي كأس إنجلترا، حيث نجا بصعوبة من هزيمة محققة.

وسجل كوفنتري هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة ألغي بداعي التسلل، قبل أن يفوز الشياطين الحمر بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل 3-3.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتحدثت تقارير عن أن مصير المدرب الهولندي حسم وأنه حتى الفوز بكأس إنجلترا لن يضمن له البقاء في أولد ترافورد.

وواجه المدرب الهولندي صعوبة كبيرة في تحسين أداء الفريق المتذبذب منذ وصوله عام 2022، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (الأسوأ في تاريخه).

ويبدو أن الفريق في طريقه لإنهاء الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، بعد خروجه من البطولة الأوروبية الأعرق من دور المجموعات هذا الموسم.

ويبحث مانشستر يونايتد المتعطش للألقاب عن مدير فني سابع منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عام 2013.

7 مدربين مرشحون لخلافة تن هاغ في "أولد ترافورد":

 

1- الألماني توماس توخيل
من المقرر أن يكون المدرب السابق لتشلسي متاحا هذا الصيف بعد مغادرته بايرن ميونخ، وعلى الرغم من موسم مخيب للآمال في ألمانيا، فإن توخيل نجح في إيصال النادي "البافاري" إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

2- الفرنسي زين الدين زيدان 
المدرب الفرنسي لم يتول تدريب أي ناد منذ مغادرته ريال مدريد في 2021، وأشرف زيدان على النادي الملكي خلال فترتين، قادهم فيهما للفوز بلقبين في الدوري الإسباني و3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

3- الأيرلندي الشمالي كيران ماكينا
لفت مدرب إبسويتش تاون الإنجليزي، الأنظار خلال الموسمين الماضيين، حيث قاد الفريق إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، وهو ينافس حاليا من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز، ويعرف الأيرلندي، "الشياطين الحمر" جيدا، بعد أن أمضى عامين في تدريب فريق تحت 18 عاما.

4- الإنجليزي مايكل كاريغ
تألق كاريك في دوري الدرجة الأولى مع نادي ميدلزبرة، ويعرف مانشستر يونايتد جيدا، حيث كان قائده ودافع عن ألوانه كلاعب لمدة 12 عاما.

5- الإنجليزي غاريث ساوثغيت 
ينتهي عقد مدرب المنتخب الإنجليزي هذا العام، ويمكنه الرحيل عن "الأسود الثلاثة" بعد بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وفي حال عُيّن ساوثغيت مدربا للشياطين الحمر، فسيكون لديه علاقات جيدة مع لاعبين أمثال ماركوس راشفورد وهاري ماغواير ولوك شو.

6- الإنجليزي غراهام بوتر
ظل غراهام بوتر بدون وظيفة لفترة من الوقت بعد إقالته من تدريب تشلسي الموسم الماضي، وعلى الرغم من التجربة الكارثية في ستامفورد بريدج، إلا أن المستثمر الجديد في "المانيو" جيم راتكليف ما زال يعتبر بوتر خيارا، بعد نجاحه مع برايتون وسوانزي سيتي.

7- الألماني يوليان ناغيلسمان 
قد يكون يوليان ناغيلسمان مرشحا غير محتمل نظرا لعقده الساري مع المنتخب الألماني، حتى ما بعد كأس العالم 2026، ومع ذلك أشارت التقارير إلى أن عقده قد يلغى في حال فشل المنتخب في الوصول إلى الدور الثاني من كأس أمم أوروبا.

المصدر : الصحافة البريطانية