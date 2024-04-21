مانشستر يونايتد يلحق بالسيتي إلى نهائي كأس إنجلترا

قادت ركلات الترجيح فريق مانشستر يونايتد إلى بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب اليوم الأحد 4-2 على كوفنتري سيتي الناشط بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في نصف نهائي المسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن بالتعادل 3-3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة مانشستر يونايتد.

⚽️⏯️ شاهد ركلات الترجيح من مباراة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #كوفنتري_سيتي | #مانشستر_يونايتد #FACup pic.twitter.com/RlOYX6i3Mc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024

وافتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ23، قبل أن يضيف زميلاه هاري ماجواير وبرونو فيرنانديش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول والـ58 على الترتيب.

واستغل كوفنتري تراجع أداء نجوم مانشستر يونايتد واطمئنانهم المبالغ فيه على تحقيق الفوز، ليقلص إليس سيمز الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الأبيض والسماوي في الدقيقة الـ71، فيما أضاف زميله كالوم أوهير الهدف الثاني في الدقيقة الـ79.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر يونايتد وصعوده إلى المباراة النهائية حصل كوفنتري سيتي على ركلة جزاء ترجمها حاجي رايت إلى هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليلجأ الفريقان إلى اللعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي

على شوطين، لكنه لم يشهد أي جديد، لتحسم ركلات الترجيح الموقف في النهاية.

وضرب مانشستر يونايتد موعدا في المباراة النهائية الشهر المقبل مع جاره اللدود مانشستر سيتي (حامل اللقب) الذي تغلب 1-صفر على تشلسي أمس السبت في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.