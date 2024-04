تشجع ريال مدريد.. نجمة التنس التونسية أنس جابر تستعرض مهاراتها الكروية

استعرضت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة التاسعة عالميا، مهارتها في كرة القدم على هامش بطولة شتوتغارت للتنس لتؤكد أن موهبتها تتجاوز الكرة الصفراء.

وزارت أنس جابر نادي شتوتغارت لكرة القدم، وكان في استقبالها حارس الفريق فابيان بريدلوو، حيث تابعت مقابلة النادي في البوندسليغا.

ونشرت "رابطة محترفات التنس" بحسابها على إنستغرام تسجيلا مصورا، يظهر النجمة التونسية، وهي تقدم فاصلا مهاريا في كرة القدم، عبر "تنطيط" الكرة داخل الملعب، مع بريدلوو على طريقة كبار لاعبي كرة القدم.

ويظهر اهتمام النجمة التونسية بكرة القدم من خلال انضمامها إلى قائمة المستثمرين في نادي "نورث كارولينا كوريج" لكرة القدم للسيدات العام الماضي.

ونشر النادي الذي ينشط في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم للسيدات عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة لأنس جابر وهي ترفع قميص النادي بالرقم 7 مع اسمها، وكتب: "مرحبا بك في نادي كوريج".

وسبق أن كشفت جابر عن سر ارتباطها بكرة القدم، وشغفها باللعبة الشعبية الأولى حول العالم و تشجيعها لفريق ريال مدريد الإسباني ونجمه السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائلة "كرة القدم هي الرياضة الأخرى المفضلة لي. لو أنني لم أكن لاعبة تنس، فأنا متأكدة سأكون لاعبة كرة قدم".

وأضافت "أحب مشاهدة كرة القدم، وأنا معجبة جدا بالنجم رونالدو، إنه رياضي رائع ومصدر إلهام بالنسبة إلي، أصبحت من مشجعي الريال بسببه، عندما كنت ألعب مباريات كرة القدم بالألعاب الإلكترونية، كنت دائما أختار ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين أحب الفريق".

وتأهلت التونسية المصنفة التاسعة عالميا، إلى ثمن نهائي بطولة شتوتغارت للتنس الألمانية سيدات من فئة 500 نقطة بعد فوزها بصعوبة اليوم على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا بنتيجة 2- 6 ، 6- 3 ،7 -6.

ويعد هذا الانتصار الأول لأنس جابر بعد سلسلة هزائم في 6 مباريات تواليًا، كما أنعشت آمالها بالعودة إلى نتائجها الإيجابية بعد التعثر مطلع العام الجاري.

وستلتقي أنس جابر بطلة تشارلستون العام الماضي بالإيطالية جاسمين باوليني في ثمن النهائي.

