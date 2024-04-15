شاهد.. الجزيري يقود الزمالك للفوز على الأهلي في قمة الكرة المصرية

سجل سيف الدين الجزيري هدفا قرب النهاية ليحرز ثنائية ويقود الزمالك للفوز 2-1 على ضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي التاسع الذي خاض مباراتين أقل.

ويتصدر بيراميدز، الذي فاز 2-صفر على المقاولون العرب في وقت سابق، المسابقة وله 32 نقطة من 15 مباراة.

ومنح التونسي الجزيري التقدم لصاحب الأرض قرب الاستراحة بعدما تابع تسديدته المرتدة من الحارس مصطفى شوبير.

جووووووووووووول.. سيف الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في شباك الأهلي 🔥🏹 pic.twitter.com/SEYQj8kWnD — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2024

وأدرك البديل عبد القادر التعادل في الدقيقة 73 بتسديدة مباشرة في الزاوية الضيقة لحارس الزمالك محمد عواد.

جووووووووووووول.. الحل مع البديل أحمد عبد القادر وهدف التعادل للأهلي في مرمى الزمالك 🔥🦅 pic.twitter.com/yuhas1KnG1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2024

لكن الجزيري سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعدما تابع كرة مرتدة من مدى قريب.