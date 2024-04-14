عشب الملاعب أم سوء حظ؟.. صدمة في ميونخ بسبب ارتفاع عدد اللاعبين المصابين

قال كريستوف فريوند، المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني، إن النادي يحاول اكتشاف أسباب تعرض اللاعبين لإصابات عضلية هذا الموسم بعدما أصبح كينغسلي كومان آخر الضحايا.

وسجل بايرن 20 إصابة عضلية هذا الموسم، وتم استبدال كومان في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ بهدفين نظيفين على كولن أمس السبت، وأصبح الفريق لديه نقص في مركز الجناح قبل مواجهة أرسنال في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يغيب سيرج غنابري عن اللقاء بسبب إصابة عضلية، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.

وقال فريوند للصحفيين: "لسوء الحظ، كان هذا هو الوضع طوال الموسم. لدينا عدد كبير للغاية من الإصابات، الإصابات العضلية".

وأضاف: "نناقش المسألة داخليا لمعرفة أسباب هذا. هذا ليس وضعا جيدا. بالطبع، الهدف هو عبور الموسم المقبل بإصابات أقل".

ويفحص النادي طرق التدريبات، والعشب الموجود في الملاعب، أو ما إذا كان هذا سوء حظ.

وقال ديد هامان، لاعب وسط الفريق السابق والذي يعمل حاليا كناقد، لشبكة "سكاي" -أمس السبت- إن هذا الأمر قد يرجع لعدم قيام توماس توخيل، المدير الفني الذي سيرحل في نهاية الموسم، بتدريب الفريق بما يكفي.

ويرحل توخيل بنهاية الموسم، ولكن توماس مولر، لاعب الفريق، قال إن الإصابات ليست بسبب المدرب، مشيرا إلى أن النجمين السابقين للفريق، فرانك ريبيري وآرين روبين كانا يعانيان من مشاكل عضلية في بايرن.

وقال مولر (34 عاما): "هذه ليست المرة الأولى التي نخسر فيها لاعبين مهمين في دور الثمانية، أو نصف نهائي دوري الأبطال. كان هذا هو الوضع مع ريبيري وروبين في السابق".