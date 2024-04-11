موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

يسعى الهلال إلى مواصلة أفضليته على الاتحاد هذا الموسم، عندما يلتقيه غدا الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي بنهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم.

والتقى الفريقان 4 مرات هذا الموسم وكان الفوز دائما من نصيب الهلال، حيث تغلب على منافسه 4-3 في ذهاب الدوري وجدّد التفوق عليه إيابا 3-1، كما تغلب عليه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0.

ويعيش الهلال موسما استثنائيا بعد أن رفع سلسلة انتصاراته القياسية عالميا إلى 33 في مختلف المسابقات، وهو يحلق خارج السرب في الدوري المحلي وتتويجه بطلا مسألة وقت، لأنه يبتعد عن غريمه النصر 12 نقطة قبل 7 جولات على الختام، كما بلغ نصف نهائي الكأس المحلية ودوري أبطال آسيا حيث يواجه العين الإماراتي.

وأزاح الهلال غريمه التقليدي النصر في نصف النهائي بالفوز عليه 2-1، أما الاتحاد فتأهل بعد فوزه الصعب على الوحدة 2-1.

الأسطورة العالمية صاحب السبق 🤩☝️

بأسرع هدف في تاريخ بطولات السوبر السعودي 🐐 ⚽️

55 ثانيه فقط 👏 pic.twitter.com/85j36VjvSe — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 9, 2024

واستعاد مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة شهيته التهديفية بعد صيام دام 130 يوما، مسجلا أسرع أهداف السوبر السعودي عبر تاريخه بعد 55 ثانية فقط من انطلاق المواجهة.

وكان آخر هدف سجله هداف ريال مدريد الإسباني السابق بقميص الاتحاد في شباك الخليج في دوري المحترفين السعودي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان للمرة السادسة هذا الموسم في نصف نهائي كأس الملك في 30 الشهر الجاري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تعد من كلاسيكيات الكرة السعودية الخميس الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

والقناتان الناقلتان للمباراة على الهواء مباشر هي:

شركة الرياضة السعودية (SSC1).

وقناة أبو ظبي الرياضية (Abu Dhabi Sports Asia1).

تاريخ الفريقين في السوبر

يخوض الهلال نهائي السوبر للمرة السادسة، حيث سبق له خسارة اللقب مرتين أمام الأهلي بركلات الترجيح عام 2015 على ملعب "كرافن كوتيج" في لندن، وضد النصر بنتيجة 3-0 في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في حين حقق الفوز على النصر بهدف نظيف في 2016 ثم على الاتحاد 2-1 في 2018. وكان آخر تتويج للهلال ضد الفيصلي عبر ركلات الترجيح في 2022 على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في الرياض .

بينما خاض الاتحاد نهائي السوبر 3 مرات، حيث حل وصيفا مرتين عندما خسر أول سوبر أقيم عام 2013 بالسقوط أمام الفتح بنتيجة 3-2 بعد وقت إضافي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

أما تتويج الاتحاد الوحيد، فكان العام الماضي عندما فاز على الفيحاء 2-1 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

يذكر أن الفريقين تقابلا 150 مرة ويتفوق الهلال بـ65 انتصارا، مقابل 50 للاتحاد في حين تعادلا 35 مرة.