شاهد.. الهلال يكتسح الاتحاد ويتوج بلقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه

أحرز الهلال لقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم بفوزه العريض 4-1 على الاتحاد حامل لقب النسخة السابقة -اليوم الخميس- في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتقدم الهلال سريعا بعد خمس دقائق بعد عمل جماعي رائع بين مالكوم وصالح الشهري الذي مرر لزميله البرازيلي ليسدد في الشباك من وضع انفراد.

وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للاتحاد في الدقيقة 21، بعدما حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر التحام مع رينان لودي، ليسددها المغربي ويتصدى لها مواطنه ياسين بونو قبل أن ترتد إليه ليضعها في الشباك من مدى قريب.

🏆 الــــهــــــلال الأبـــــــــــطال 🏆 pic.twitter.com/p1PdAWznm9 — كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 11, 2024

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة استطاع سالم الدوسري أن يضع فريقه في المقدمة بتسجيل ثاني الأهداف (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق بهدفين لهدف.

ووصل الدوسري إلى الهدف الرقم 19 خلال الموسم الحالي مع الهلال، وصنع 10 أهداف لتصل إجمالي مساهماته إلى 25.

وفي الشوط الثاني، عاد مالكوم ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعدما تلقى تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ليراوغ أحمد حجازي مدافع الاتحاد ويسدد في الشباك.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أكمل البديل ناصر الدوسري رباعية الهلال حين استغل كرة مرتدة من الحارس ليسدد في الشباك من مدى قريب.

وكان الهلال قد تأهل للنهائي بفوزه على النصر في قبل النهائي، بينما تأهل الاتحاد على حساب الوحدة.

وسيتجدد الصراع بين الهلال، والاتحاد حامل لقب النسخة السابقة من كأس السوبر، حين يلتقيان في قبل نهائي كأس الملك في 30 أبريل/ نيسان الجاري.