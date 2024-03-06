شاهد.. سان جيرمان وبايرن ميونخ يتأهلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما -الثلاثاء- على ريال سوسيداد الإسباني ولاتسيو الإيطالي على الترتيب في إياب ثمن نهائي المسابقة.

على ملعب "آنويتا" في سان سيباستيان، قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021 عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه ريال سوسيداد الإسباني 2-1.

وسجل مبابي هدفيه في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسيداد (89).

وفك سان جيرمان عقدته في ثمن النهائي في النسختين الأخيرتين وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة التي يلهث فيها وراء اللقب وتبقى أفضل نتيجة له الوصافة عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني.

مبابي بالسرعة القصوى يضع مدافعي سوسييداد خلفه وينفرد بحارس المرمى ليسجل الهدف الثاني للنادي الباريسي#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سوسيداد pic.twitter.com/h9PTItCJws — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2024

بايرن ميونخ يخرج من النفق المظلم بفوزه على لاتسيو

خرج فريق بايرن ميونخ من نفق مظلم بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 3 – صفر، اليوم الثلاثاء.

تقدم الفريق البافاري بهدفين في الشوط الأول سجلهما هاري كين وتوماس مولر في الدقيقتين 38 و47، وعزز هاري كين تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 66.

وعوض بايرن ميونخ بذلك خسارته أمام لاتسيو بهدف في مباراة الذهاب، ليكون أول المتأهلين لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا.

كما أبقى العملاق الألماني حظوظه في الفوز باللقب الأوروبي الذي حققه من قبل 6 مرات آخرها في عام 2020، ساعيا لتفادي الخروج من الموسم صفر اليدين لأول مرة منذ عام 2012.

وحقق بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه توماس توخيل فوزه الأول في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، ليصحح مساره في ظل الإعلان عن رحيل المدرب الحالي بنهاية الموسم.