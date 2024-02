رقم قياسي.. لينغارد يتلقى 26 عرضا خلال الميركاتو الشتوي

مع إغلاق الميركاتو الشتوي أبوابه في 31 يناير/كانون الثاني تلقى جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد السابق 26 عرضا من أندية مختلفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي منها.

ورحل لينغارد عن صفوف نوتنغهام فورست الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي 2022-2023، ومنذ ذلك الحين لم ينضم إلى أي فريق، لكن اسمه ارتبط بالعديد من الأندية، أبرزها لاتسيو الإيطالي والاتفاق السعودي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن لينغارد استقبل عددا كبيرا من العروض وصلت إلى 26، لكنه حتى الآن لم يوقع مع أي ناد جديد.

🚨 Jesse Lingard has received 26 different offers from clubs around the world including FC Seoul in South Korea and a major Italian club,

وعلى الرغم من تدربه مع وست هام والاتفاق في السعودية منذ رحيله عن نوتنغهام فورست الصيف الماضي فإن لينغارد فشل في الحصول على عقد.

لكن تقارير أشارت إلى أن اللاعب اقترب من الاتفاق مع فريق "إف سي سول" الكوري الجنوبي.

وتبدو أندية عدة في جميع أنحاء العالم حريصة على ضم لينغارد، ومع ذلك فإن نادي سول لا يزال هو المرشح الأوفر حظا للظفر بخدماته على الرغم من أن اللاعب يدرس بعناية كل خيار من خياراته قبل اتخاذ القرار النهائي.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇰🇷 Jesse Lingard, midfielder revealed by Manchester United, is about to sign with FC Seoul, a club in South Korea.

English has been free on the market since June/2023.

