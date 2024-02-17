سجل هدفا وصنع آخر.. صلاح يقود ليفربول لتعزيز صدارته للبريميرليغ

قاد المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، للفوز على مضيفه برينتفورد 4-1 في المباراة التي جمعتهما -اليوم السبت- في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أليكسيس ماك أليستير، بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 75 سجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد برينتفورد عند25 نقطة في المركز الـ14.

رقم جديد لصلاح

وأصبح الهدف الذي سجله صلاح الذي دخل بديلا في الدقيقة 44 هو الـ15 له في الدوري هذا الموسم، ليتساوى مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بعدما صنع صلاح الهدف الأول، إلى مشاركة اللاعب في 23 هدفا هذا الموسم في البريميرليغ، أكثر من أي لاعب آخر.

30 – Mohamed Salah has now both scored and assisted in 30 different Premier League games, only Wayne Rooney (36), Thierry Henry (32) and Alan Shearer (31) have done so more times in the competition's history. Icon. pic.twitter.com/iLlvrIfFur — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2024

لكن صاحب الـ32 عاما رفع هذه الحصيلة إلى 24 بعدما سجل الهدف الـ15 له هذا الموسم، إلى جانب 9 تمريرات حاسمة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف بالدوري الممتاز منذ انضمامه للـ"ريدز" في أغسطس/آب 2017.

وشارك اللاعب في 219 هدفا، أكثر من هاري كين (169)، سونغ هيونغ مين (148)، كيفن دي بروين (130) ورحيم سترلينغ (129).

⚽️🔥 العودة الأولى لمحمد صلاح بعد الإصابة .. تمريرة حاسمة وهدف في غاية الروعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #برينتفورد_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/rDUadsG30h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وللمرة الـ30 في مسيرته، ينجح صلاح في الصناعة والتسجيل في مباريات البريميرليغ، ولا يتفوق عليه سوى 3 آخرون في تاريخ المسابقة.

ويتقدم على صلاح كل من الإنجليزي واين روني (36)، الفرنسي تييري هنري (32) والإنجليزي آلان شيرار (31) مباراة.

⚽️🔥 تمريرة متقنة من المصري محمد صلاح يترجمها ماك أليستير بهدف ثانٍ في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #برينتفورد_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/WyJkwyASm7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وهي المشاركة الأولى لصلاح مع "الليفر" منذ إصابته في بطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصري.