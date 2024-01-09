طرحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية -الاثنين- من باب الفضول سؤالا على تطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" بخصوص أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور.

أوضح الذكاء الاصطناعي قبل الاجابة عن السؤال أن اختيار أفضل اللاعبين في التاريخ شخصي للغاية ويمكن أن يتغير باختلاف الآراء، مؤكدا أن بين من اختارهم لاعبين مشهورين على نطاق واسع بسبب مهاراتهم وإنجازاتهم ومساهماتهم الفردية في نجاحات أنديتهم ومنتخبات بلدانهم.

واختار الذكاء الاصطناعي 6 لاعبين منهم 4 أساطير كروية رحلت عن الدنيا لكنها تركت إرثا خالدا بفضل أدائهم الفردي الذي قاد فرقهم ودولهم إلى التتويج ببطولات أوروبية وعالمية، بينما لا يزال اثنان منهم على قيد الحياة ينثرون سحرهم في أميركا والسعودية.

وهؤلاء أفضل 6 لاعبين في التاريخ بحسب الذكاء الاصطناعي:

6– الأرجنتيني الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

يعتبر دي ستيفانو أحد أعظم لاعبي كرة القدم في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. لعب دورا محوريا في نجاح ريال مدريد (1953-1964) وكان يحظى بالإعجاب لمهاراته وتنوع لعبه.

5- الهولندي يوهان كرويف

كان لاعب كرة القدم والمدرب الهولندي يوهان كرويف مبتكرا في اللعبة وواحدا من أوائل من روجوا لـ "كرة القدم الشاملة".

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو

المهاجم البرتغالي معروف بقوته البدنية وسرعته وقدرته على تسجيل الأهداف. يمتلك مسيرة ناجحة في العديد من الأندية (مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر السعودي) وفاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي

يعتبر "البولغا" أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العقد الماضي ولديه قدرات استثنائية على المراوغة والتسجيل، وخلال الفترة التي قضاها في برشلونة، فاز بالعديد من الألقاب وسجل أرقاما قياسية إلى جانب تتويجه بالكرة الذهبية (8 مرات وهو رقم قياسي).

2- الأرجنتيني دييغو مارادونا

أسطورة أرجنتينية، اشتهر بأدائه في كأس العالم 1986 و"هدف القرن" الشهير. يعتبر أحد أكثر اللاعبين موهبة وجاذبية في التاريخ.

1- البرازيلي بيليه

يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وفاز 3 مرات بكأس العالم مع البرازيل وهو معروف بقدرته التهديفية، حيث سجل أكثر من ألف هدف في مسيرته.