مشاركة مزراوي بكأس أفريقيا تثير أزمة بين بايرن ومنتخب المغرب

يتطلع نادي بايرن ميونخ الألماني إلى التحرك في الميركاتو الشتوي لضم كيران تريبيير ظهير أيمن نيوكاسل يونايتد لتعويض المغربي نصير مزراوي الذي يشارك مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا الجارية بساحل العاج رغم الإصابة.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشف المدرب توماس توخيل علنا عن رغبته في تعيين ظهير أيمن جديد قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات.

وقال توخيل للصحفيين "نحن نبحث عن ظهير أيمن قوي في المواجهات الثنائية. سنرى ما إذا كان هناك شيء ممكن".

وأضاف: "نصير موجود في كأس أفريقيا (مع المغرب)، لكننا اعتدنا أيضا على كونراد لايمر في مركز الظهير الأيمن، على الرغم من أن هذا ليس أفضل مركز له. إذا كانت هناك فرصة في السوق، فسنقوم بذلك وإلا ستبقى الأمور على حالها".

وزاد: "أتفهم سبب رغبة كل مدرب في المنتخب الوطني في وجود أفضل لاعبيه في الملعب. كنا نفضل أن ينضم لاحقا".

🇩🇪 FC Bayern coach Thomas Tuchel about 🇲🇦 Noussair Mazraoui and the AFCON 🎙️: "I get why every national team coach wants their top players on the field. We would have preferred him to join a bit later. We suggest he plays in the third group game at the earliest. It's just a… pic.twitter.com/DVWxSTuk6x — MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) January 11, 2024

وتحول مزراوي إلى عنوان أزمة بين بايرن ميونخ ومنتخب الأسود في الأيام الأخيرة.

وأرسل النادي، الجهاز الطبي إلى ساحل العاج، لإجراء فحوصات لمزراوي.

وقال مدرب المغرب وليد الركراكي في تصريحات تلفزيونية: "مزراوي يواصل التعافي وفق الخطة المرسومة بين بايرن وطبيب المنتخب. وخضع لكشف جديد هنا في ساحل العاج".

وظهر مزراوي يتدرب منفردا خلال حصة تدريبية لمنتخب المغرب قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

وأضاف "لا توجد لدي ضمانات. قلت في السابق إنه قد يلحق بنا في المباراة الثالثة، واليوم أرى أنه قد لا نشاهد نصير مزراوي في أمم أفريقيا ما لم يجهز بالكامل".

ورغم أن نادي بايرن طلب من الركراكي عبر رسالة وجهها إلى الاتحاد المغربي، عدم إشراك لاعبه نصير مزراوي في المباراة الثالثة أمام زامبيا، فإن كل المؤشرات تؤكد احتمال خوض هذا اللاعب بعض الدقائق أمام الكونغو الديمقراطية في حال أثبتت الفحوصات الطبية شفاءه من الإصابة.

كما يعتزم الركراكي دمجه تدريجيا في كتيبته، قبل الاعتماد عليه أساسيا بداية من الدور الـ16.

ولم يشارك مزراوي في أولى مباريات "أسود الأطلس"، بسبب استمرار تأهيله من إصابة عضلية تعرض لها مع البايرن.

وليد الركراكي: مزراوي سيغيب أمام تنزانيا وسيكون جاهزا للمشاركة في باقي المباريات#وليد_الركراكي #مزراوي_نصير pic.twitter.com/CnKshZfLpk — Anbaetv Sport (@AnbaetvSport) January 16, 2024

اللاعب البديل

ويبدو أن عمالقة الدوري الألماني قد حولوا انتباههم إلى لاعب دولي آخر في إنجلترا، حيث تزعم تقارير متعددة أنهم حددوا تريبيير لاعب نيوكاسل كهدف محتمل لشهر يناير/كانون الثاني.

وحاول بايرن التعاقد مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الصيف الماضي، لكن هذه الخطوة فشلت في النهاية، ومدّد اللاعب الإنجليزي في النهاية عقده في ملعب الاتحاد.

🚨🚨| BREAKING: Kieran Trippier has given the green light to move to Bayern Munich. Basic verbal agreement has been reached between club and player. Bayern and Newcastle are now in contact to reach an agreement. [@kerry_hau] pic.twitter.com/tIAG70Hwb2 — CentreGoals. (@centregoals) January 20, 2024

وانضم تريبيير إلى نيوكاسل قادما من أتلتيكو مدريد مقابل حوالي 12 مليون جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني 2022.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما دعامة أساسية في فريقه منذ ذلك الحين، حيث شارك في 81 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 18 آخر.

ورغم تراجع مستواه هذا الموسم فقد ساعد تريبيير نيوكاسل في إنهاء الموسم الماضي ضمن المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ولا يزال لدى تريبيير ما يزيد قليلا على العام قبل انتهاء عقده مع "سانت جيمس بارك".