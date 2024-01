مشاركة مزراوي بكأس أفريقيا تثير أزمة بين بايرن ومنتخب المغرب

يتطلع نادي بايرن ميونخ الألماني إلى التحرك في الميركاتو الشتوي لضم كيران تريبيير ظهير أيمن نيوكاسل يونايتد لتعويض المغربي نصير مزراوي الذي يشارك مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا الجارية بساحل العاج رغم الإصابة.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشف المدرب توماس توخيل علنا عن رغبته في تعيين ظهير أيمن جديد قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات.

وقال توخيل للصحفيين "نحن نبحث عن ظهير أيمن قوي في المواجهات الثنائية. سنرى ما إذا كان هناك شيء ممكن".

وأضاف: "نصير موجود في كأس أفريقيا (مع المغرب)، لكننا اعتدنا أيضا على كونراد لايمر في مركز الظهير الأيمن، على الرغم من أن هذا ليس أفضل مركز له. إذا كانت هناك فرصة في السوق، فسنقوم بذلك وإلا ستبقى الأمور على حالها".

وزاد: "أتفهم سبب رغبة كل مدرب في المنتخب الوطني في وجود أفضل لاعبيه في الملعب. كنا نفضل أن ينضم لاحقا".

🇩🇪 FC Bayern coach Thomas Tuchel about 🇲🇦 Noussair Mazraoui and the AFCON 🎙️: "I get why every national team coach wants their top players on the field. We would have preferred him to join a bit later. We suggest he plays in the third group game at the earliest. It's just a… pic.twitter.com/DVWxSTuk6x

— MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) January 11, 2024