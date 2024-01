يوم طلب غاري نيفيل من جيرارد الانضمام إلى مانشستر يونايتد

كشف غاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد عن رد فعل ستيفن جيرارد نجم ليفربول، عندما طلب منه الانضمام إلى "الشياطين الحمر" قبل 18 عاما وكيف كانت ردة فعله.

وقال نيفيل في تصريحات لبرنامج "ستيك تو فوتبول"عبر شبكة "سكاي سبورتس" "تلقيت تعليمات من السير أليكس فيرغسون (مدرب مانشستر يونايتد الأسبق) بضرورة إقناع جيرارد بالانتقال إلينا".

وأضاف "كنت موجودا مع جيرارد في معسكر منتخب إنجلترا استعدادا لبطولة يورو 2004، لقد ذهبت إليه وطلبت منه التوقيع إلى مانشستر يونايتد".

وختم "ذهبت لرؤية ستيفي في غرفته، وقد رفض ذلك بشكل قاطع وبسرعة كبيرة. قال إنه لن يخرج من ليفربول أبدا، وعائلته لن تخرج من ليفربول أبدا".

"You tapped up Stevie G?" 👀@GNev2 was once instructed by Sir Alex Ferguson to try and convince Steven Gerrard to sign for Manchester United! 🤯

— The Overlap (@WeAreTheOverlap) January 10, 2024