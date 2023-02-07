رياضة

بالفيديو- نداء خاص من نجوم بيشكتاش.. كبار أندية تركيا تهب لمساعدة ضحايا الزلزال

7/2/2023-|آخر تحديث: 7/2/202311:08 AM (مكة المكرمة)

أطلقت أشهر أندية كرة القدم التركية وأعرقها، نداء خاصا لمشجعيها وعموم الشعب التركي، من أجل تقديم المساعدة إلى ضحايا الزلزال، الذي ضرب مدن جنوبي تركيا والشمال السوري، وخلف أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورغم تاريخ المنافسة بينها، فإن أندية بيشكتاش وغلطة سراي وفناربخشة اتفقت جميعها على المشاركة في المساعدة بكل الإمكانيات المتاحة.

ونشر نادي بيشكتاش عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر مساء أمس الاثنين، أكثر من فيديو لأبرز نجومه يتحدثون بأكثر من لغة، ويدعون فيها المشجعين وعشاق الفريق إلى تقديم ما يمكنهم لدعم ضحايا الزلزال.

وتحدث اللاعبون عن الطريقة التي يمكن للمشجعين أن يقدموا فيها المساعدة، وأسهل الأماكن أو أقربها لهم حتى يستطيعون الذهاب إليها دون تردد لتقديم ما يمكنهم تقديمه من مواد غذائية أو ملابس أو أغطية وغيرها من الأشياء التي ستساهم في دعم المتضررين من الزلزال.

بدوره، نشر الحساب الرسمي لنادي غلطة سراي على تويتر صورا لتوافد المشجعين إلى مكان جمع المساعدات الذي خصصه الفريق التركي. وأكد النادي أن الدعم مستمر ويسير بسرعة قصوى، مقدما الشكر نيابة عن ضحايا الزلزال إلى جميع من ساهم في المساعدة بأي شكل كان.

وأعلن النادي اليوم الثلاثاء، عن فتح أبوابه مجددا منذ ساعات الصباح لاستقبال المزيد من المساعدات، مشيرا إلى أن الجزء الأول الذي تم جمعه أمس من المساعدات جاهز للاستخدام.

أما نادي فناربخشة التركي فنشر عبر صفحته الرسمية على تويتر ليلة أمس، فيديوهات وصورا تظهر حجم المساعدات التي وصلت إلى النادي وتجهزيها لإرسالها إلى المتضررين من الزلزال.

وطالب فناربشخة من مشجعيه في الجانب الأوروبي الذين يرغبون في إرسال دعمهم إلى منطقة الكارثة أن يأخذوا مساعدتهم إلى ملعب غلطة سراي أو حديقة ملعب بيشكتاش، حيث تُجمع المساعدات هناك أيضا.

 

المصدر : وكالة سند