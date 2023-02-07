بالفيديو- نداء خاص من نجوم بيشكتاش.. كبار أندية تركيا تهب لمساعدة ضحايا الزلزال

أطلقت أشهر أندية كرة القدم التركية وأعرقها، نداء خاصا لمشجعيها وعموم الشعب التركي، من أجل تقديم المساعدة إلى ضحايا الزلزال، الذي ضرب مدن جنوبي تركيا والشمال السوري، وخلف أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورغم تاريخ المنافسة بينها، فإن أندية بيشكتاش وغلطة سراي وفناربخشة اتفقت جميعها على المشاركة في المساعدة بكل الإمكانيات المتاحة.

ونشر نادي بيشكتاش عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر مساء أمس الاثنين، أكثر من فيديو لأبرز نجومه يتحدثون بأكثر من لغة، ويدعون فيها المشجعين وعشاق الفريق إلى تقديم ما يمكنهم لدعم ضحايا الزلزال.

Futbolcularımızdan depremzedeler için yardım çağrısı. pic.twitter.com/oQ4DccLtO1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2023

وتحدث اللاعبون عن الطريقة التي يمكن للمشجعين أن يقدموا فيها المساعدة، وأسهل الأماكن أو أقربها لهم حتى يستطيعون الذهاب إليها دون تردد لتقديم ما يمكنهم تقديمه من مواد غذائية أو ملابس أو أغطية وغيرها من الأشياء التي ستساهم في دعم المتضررين من الزلزال.

Akıllarımız, kalplerimiz afet bölgesinde, yaraları hep birlikte saracağız. Stadımızda yardım malzemeleri gece boyunca toplanmaya devam edecek. pic.twitter.com/QFI8sBCHzV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2023

بدوره، نشر الحساب الرسمي لنادي غلطة سراي على تويتر صورا لتوافد المشجعين إلى مكان جمع المساعدات الذي خصصه الفريق التركي. وأكد النادي أن الدعم مستمر ويسير بسرعة قصوى، مقدما الشكر نيابة عن ضحايا الزلزال إلى جميع من ساهم في المساعدة بأي شكل كان.

Destekleriniz ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Depremzedeler adına sonsuz teşekkürler. 🙏 Yardımları gece boyunca tasnif etmeye ve yarın sabah 08.00 itibarıyla yardım kabulüne devam edeceğiz. Kullanılmamış ürünlerin getirilmesi konusunda hassasiyetinizi rica ederiz. pic.twitter.com/dKnI34HtFE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2023

وأعلن النادي اليوم الثلاثاء، عن فتح أبوابه مجددا منذ ساعات الصباح لاستقبال المزيد من المساعدات، مشيرا إلى أن الجزء الأول الذي تم جمعه أمس من المساعدات جاهز للاستخدام.

Saat 08.00 itibarıyla Nef Stadyumu’nda yardım kabulü yeniden başladı. pic.twitter.com/cvl0GYrAl1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 7, 2023

أما نادي فناربخشة التركي فنشر عبر صفحته الرسمية على تويتر ليلة أمس، فيديوهات وصورا تظهر حجم المساعدات التي وصلت إلى النادي وتجهزيها لإرسالها إلى المتضررين من الزلزال.

Vatandaşlarımız, Galatasaray Taçspor Tesisleri’ne getirdikleri yardım malzemeleriyle desteklerini gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz: Küçükbakkalköy, Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cd. No:29, 34750 Dudullu Osb / Ataşehir / İstanbul. Detaylar 👉 https://t.co/6zGnlZ1iEg pic.twitter.com/mUd7jHC0DD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2023

وطالب فناربشخة من مشجعيه في الجانب الأوروبي الذين يرغبون في إرسال دعمهم إلى منطقة الكارثة أن يأخذوا مساعدتهم إلى ملعب غلطة سراي أو حديقة ملعب بيشكتاش، حيث تُجمع المساعدات هناك أيضا.

Yardım malzemeleriyle birlikte Nef Stadyumu'na gelen vatandaşlarımız, depremzede yurttaşlarımıza desteğini gösteriyor. Siz de malzemelerinizi, Nef Stadyumu P1 Otopark Alanı'nda bulunan yardım merkezimize teslim ederek kampanyaya katılabilirsiniz. pic.twitter.com/qovHRwuzEg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2023

Deprem Yardım Malzemeleri Stadımızda Toplanmaya Başladı.

Altay Bayındır: “Tüm camiamızı yardım etmeye davet ediyoruz. Yapacağımız yardımlar çok önemli çünkü depremin yanı sıra soğuk hava da var. Dışarıda kalan halkımız soğuk havayla da mücadele ediyor.” 🔗https://t.co/9Yh5AFP4Mn pic.twitter.com/poYcBFbH3W — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2023