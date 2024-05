شاهد.. أجمل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

اتسم الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) الموسم المنصرم بكثير من الإثارة، وينعكس ذلك في عدد كبير من الأهداف الجميلة التي زينت المشهد الكروي وحبست أنفاس المشاهدين للحظات، ونالت الإشادة والتصفيق.

وأُسدل الستار على الموسم بتتويج مانشستر سيتي باللقب، لكن فرحتهم كاد أن يفسدها محمد قدوس نجم وست هام، عندما أحرز هدفا مذهلا في الدقيقة 42.

ولم يكن هدف قدوس الوحيد الذي أثار الذهول والإعجاب في الجولة الأخيرة من البريميرليغ، بل عاش الجمهور الكروي لحظة من الإبهار عندما فاجأ لاعب وسط تشلسي الإكوادوري مويسيس كايسيدو الجميع بتسديدة رائعة من وسط الملعب خادع بها حارس بورنموث في الدقيقة 17.

وهدف كايسيدو سُجل من أبعد مسافة في تاريخ البريميرليغ، منذ هدف واين روني لاعب إيفرتون في مرمى وست هام يونايتد عام 2017.

1- هدف كاورو ميتوما جناح برايتون في مرمى ولفرهامبتون في أغسطس/آب في الجولة الرابعة من البريميرليغ.

When @kaoru_mitoma just kept going against Wolves! 😲 pic.twitter.com/ZuMRUR36CR

— Premier League (@premierleague) January 22, 2024