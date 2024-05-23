شاهد.. أجمل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

اتسم الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) الموسم المنصرم بكثير من الإثارة، وينعكس ذلك في عدد كبير من الأهداف الجميلة التي زينت المشهد الكروي وحبست أنفاس المشاهدين للحظات، ونالت الإشادة والتصفيق.

وأُسدل الستار على الموسم بتتويج مانشستر سيتي باللقب، لكن فرحتهم كاد أن يفسدها محمد قدوس نجم وست هام، عندما أحرز هدفا مذهلا في الدقيقة 42.

ولم يكن هدف قدوس الوحيد الذي أثار الذهول والإعجاب في الجولة الأخيرة من البريميرليغ، بل عاش الجمهور الكروي لحظة من الإبهار عندما فاجأ لاعب وسط تشلسي الإكوادوري مويسيس كايسيدو الجميع بتسديدة رائعة من وسط الملعب خادع بها حارس بورنموث في الدقيقة 17.

وهدف كايسيدو سُجل من أبعد مسافة في تاريخ البريميرليغ، منذ هدف واين روني لاعب إيفرتون في مرمى وست هام يونايتد عام 2017.

في ما يلي أجمل أهداف الدوري الإنجليزي في موسم 2023-2024:

1- هدف كاورو ميتوما جناح برايتون في مرمى ولفرهامبتون في أغسطس/آب في الجولة الرابعة من البريميرليغ.

2- هدف الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو مهاجم مانشستر يونايتد في مرمى إيفرتون في نوفمبر/تشرين الثاني في الجولة الـ13 من المسابقة.

3- هدف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول في مرمى فولهام في الجولة الـ14 من البريميرليغ.

4- مويسيس كايسيدو لاعب تشلسي في مرمى بورنموث في الجولة الأخيرة.

Current status: watching this on repeat. 🤩 pic.twitter.com/qbcrC0rIet — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2024

5- هدف كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد في مرمى ولفرهامبتون في فبراير/شباط في الجولة الـ22.

هدف كوبي ماينو مرشح لجائزة هدف الشهر في بريميرليغ ☄️ pic.twitter.com/Za4K3JL6yv — صحيفة مانشستر يونايتد 🇵🇸 (@MUFCMENA) May 2, 2024

6- هدف الغاني محمد قدوس لاعب وست هام في شباك مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليغ.