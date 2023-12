بين الترحيب و"مواصلة للقتال".. محكمة العدل الأوروبية: فيفا ويويفا انتهكا القانون

أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر اليوم الخميس أن قواعد الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

وتم اللجوء إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان فيفا ويويفا تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منع إقامة دوري السوبر الأوروبي عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.

وقضت الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية بأن لوائح فيفا ويويفا بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

UEFA takes note of the judgment delivered today by the ECJ in the European Super League case.

