خسارة غير مؤثرة لليفربول وتأهل فياريال وسلافيا براغ لثمن نهائي الدوري الأوروبي

تلقى ليفربول الإنجليزي خسارة مفاجئة "غير مؤثرة" 1- 2 أمام مضيفه يونيون سان غيلواز البلجيكي -أمس الخميس- في الجولة السادسة الأخيرة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت فوز تولوز الفرنسي بالنتيجة ذاتها على مضيفه لاسك لينز النمساوي.

وكان ليفربول ضمن منذ الجولة الماضية صدارته للمجموعة، ومن ثم صعوده مباشرة لدور الـ16 في البطولة، بينما كان الصراع دائرا على الوصيف، الذي سيتأهل للدور الفاصل المؤهل لدور الـ16، حيث سيلعب خلاله مع أحد الفرق الثمانية التي حصلت على المركز الثالث في المجموعات الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

وتجمد رصيد ليفربول عند 12 نقطة في القمة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه تولوز الذي يخوض الدور الفاصل، في حين توقف رصيد سانت غيلواز عند 8 نقاط في المركز الثالث، لينتقل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ويلاقي أحد الفرق الحاصلة على الوصافة في المجموعات الثماني بالبطولة، من أجل الصعود لدور الـ16 في تلك المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد لاسك لينز عند 3 نقاط في قاع الترتيب.

وفي المجموعة السادسة، حسم فياريال الإسباني صدارة المجموعة، عقب فوزه المثير 3-2 على مضيفه رين الفرنسي.

سيناريو مثير في مباراة رين وفياريال 🤯🔥 جيرارد مورينو يسجل ركلة جزاء ويستفز جمهور رين وبعدها يتلقى بطاقة صفراء من الحكم وهدف سريع جداً من رين !! 🥅🟨#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/bmPvs4h4KT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2023

وبعدما اجتازا مرحلة المجموعات رسميا منذ الجولة الماضية، كان الصراع بين رين وفياريال منحصرا على صدارة المجموعة للتأهل إلى دور الـ16 مباشرة.

وانقض فياريال على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة أمام رين.

وفي المجموعة السابعة، احتفظ سلافيا براغ التشيكي بالصدارة، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على ضيفه سيرفيت السويسري، بينما تغلب روما الإيطالي بثلاثية نظيفة على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وارتفع رصيد سلافيا إلى 15 نقطة في القمة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه روما، علما بأن الفريقين ضمنا الصعود للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، بينما احتل سيرفيت المركز الثالث بـ5 نقاط، وبقي شيريف قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثامنة، حقق باير ليفركوزن الألماني العلامة الكاملة، بعدما اكتسح ضيفه مولده النرويجي 5-1، بينما تغلب قره باغ الأذربيجاني 2-1 على ضيفه هاكن السويدي.

وظل ليفركوزن على قمة المجموعة برصيد 18 نقطة، ليصبح الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات، بينما احتل قره باغ المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام مولده الذي بقي في المركز الثالث، ووجود هاكن في قاع الترتيب بلا رصيد عقب خسارته جميع لقاءاته.