تأهل ليفربول إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على ضيفه لاسك لينز النمساوي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الخامسة لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل تولوز الفرنسي بدون أهداف مع ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة، ليضمن إنهاء مشواره في المجموعة وهو على القمة، بعدما تفوق بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه تولوز، في حين بقي سان جيلواز في المركز الثالث بـ5 نقاط، وتذيل لاسك لينز الترتيب بـ3 نقاط.

وسجل رباعية "الريدز" لويس دياز (12) وكودي غاكبو (15 و92 ) ومحمد صلاح (51 من ركلة جزاء).

النجم المصري محمد صلاح يزيد الغلة من علامة الجزاء#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/31VmUBIYvZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2023

وفي المجموعة السابعة، اجتاز فريقا سلافيا براغ التشيكي وروما الإيطالي دور المجموعات.

وفاز سلافيا براغ 3-2 على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، بينما تعادل روما 1-1 مع مضيفه سيرفيت السويسري.

وتصدر سلافيا براغ الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام روما، صاحب المركز الثاني، في حين احتل سيرفيت المركز الثالث بـ5 نقاط، وقبع شيريف في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثامنة، حافظ بايرليفركوزن الألماني على العلامة الكاملة، عقب انتصاره بهدفين دون رد على مضيفه هاكن السويدي، بينما تعادل كاراباغ الأذربيجاني 2-2 مع مضيفه مولده النرويجي.

وعزز ليفركوزن، الذي تأهل رسميا لثمن النهائي، صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، إثر فوزه في جميع لقاءاته الخمسة، فيما احتل كارباغ ومولده المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط لكل منهما، وظل هاكن في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، حسم أولمبيك مارسيليا الفرنسي وبرايتون الإنجليزي تأهلهما للأدوار الإقصائية.

وفاز برايتون بهدف نظيف على مضيفه آيك أثينا اليوناني، في حين تغلب مارسيليا 4-3 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

ويحتل مارسيليا في المركز الأول برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه برايتون، في حين يحتل آيك أثينا المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل أياكس الترتيب بنقطتين.