منهم شقيق الضيف.. الجزيرة نت ترصد 13 رياضيا شهيدا ضحية القصف الإسرائيلي على غزة

لم يسلم الرياضيون والملاعب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ31، حيث شمل القصف معظم ملاعب القطاع المحاصر وتم إحصاء 13 شهيدا حتى الآن من الرياضيين، منهم شقيق محمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأحصت وزارة الصحة في غزة 9770 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.

ويقول نبيل حمتو أحد المسؤولين الرياضيين في القطاع للجزيرة نت، إن آخر الشهداء الذين سقطوا في اليومين الماضيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة، طارق زياد الهور لاعب نادي خدمات النصيرات، بعد قصف منزله هو وعائلته بمخيم النصيرات، وأحمد عوض سلمان لاعب فريق كرة القدم لقصار القامة في غزة.

ويضيف أن العديد من الرياضيين انقطعت أخبارهم ولا يعلم مصيرهم حتى الآن، خاصة في ظل قطع الاحتلال للإنترنت والاتصالات مما قد يرفع قائمة الشهداء في الأيام القادمة.

ويشير حمتو إلى أن الاحتلال يستهدف بعض منازل عائلات قيادات حماس في غزة، ومن أبرزهم القائد العسكري محمد الضيف الذي قصف منزل عائلته واستشهد فيه شقيقه مدحت الضيف المشرف الرياضي لنادي خدمات خان يونس الذي كان يحظى باحترام الجميع على حد قوله.

ويختتم حمتو تصريحاته للجزيرة نت بأن البنية التحتية الرياضية في غزة تعرضت للتدمير بعدما قصف الاحتلال معظم الملاعب التي كانت المتنفس لأهل القطاع المحاصر منذ سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية أعلنت -على صفحتها الرسمية في فيسبوك- 10 شهداء من الرياضيين في غزة منذ العدوان الإسرائيلي في السابع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهم: