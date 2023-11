جماهير مان يونايتد تتعاطف مع الحارس أونانا رغم هفواته

تسبب الأداء السيئ والأخطاء التي ارتكبها حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا أمام غلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا في انتقادات من جانب جماهير النادي الذين تعاطف بعضهم معه رغم أنه وضع حظوظ الفريق في التأهل على المحك.

وشوهد أونانا وهو يبدو مدمرا تماما بعد انتهاء المباراة أمس، حيث ألقى قفازاته على الأرض بسبب الإحباط، ثم قام بسحب قميصه قبل أن يذهب لجمع أغراضه من خلف المرمى وحيدا.

وفي حين سارع الكثيرون إلى الانتقادات، فضل عدد من المؤيدين إظهار بعض التعاطف مع لاعب إنتر ميلان السابق بعد مشاهدة اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق أحدهم "أشياء مفجعة. يبدو وحيدا جدا" ورد آخر "لقد تُرك أونانا مدمرا طوال الوقت"، بينما كتب أحدهم "يبدو مدمرا تماما. أشعر بالأسف عليه".

وتقدم مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1) لكن أخطاء أونانا في التعامل مع الركلات الحرة أسهمت في إعادة الفريق التركي إلى أجواء المباراة من جديد.

وتسببت هفوات أونانا في تعادل فريقه مانشستر يونايتد مع غلطة سراي بنتيجة (3-3) أمس الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر يونايتد مبكرا في الدقيقة (11) عبر أليخاندرو جارناتشو، وعزز من تقدمه بتسديدة قوية من برونو فيرنانديز في الدقيقة (18).

وأعاد حكيم زياش غلطة سراي للمباراة من جديد، بتقليص الفارق في الدقيقة (29)، بتنفيذ مخالفة على حدود المنطقة مسددا كرة مباشرة في الزاوية التي يقف بها أونانا، إلا أن الحارس الكاميروني أخطأ في تقدير الكرة لتسكن الشباك.

ونجح اليونايتد في تعزيز تقدمه من جديد عبر سكوت ماكتوميناي في الدقيقة (55)، لكن أبى أونانا إلا أن يبقي على أمل غلطة سراي في اللقاء.

ففي الدقيقة 62 حصل الفريق التركي على مخالفة، نفذها زياش مسددا كرة في منتصف المرمى، لكن أونانا أخطأ بغرابة في الإمساك بها لتسكن الشباك.

🚨🚨🎙️| Scott Mctominay on Andre Onana:

“We’re a team. We’re in it together. There’s no individuals in this team, we all want to stick together and prove we can go on and do well. Hopefully things go well in our group and we get fortunate in terms of results.” pic.twitter.com/lnsSO7E7PB

— centredevils. (@centredevils) November 29, 2023