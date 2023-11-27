من سيخرح حيا من مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا؟

يضع فريقا باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي نصب أعينهما هدف الخروج أحياء من "مجموعة الموت" وبلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحجزت 6 أندية بطاقتها إلى ثمن النهائي وهي بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى) وريال مدريد الإسباني (الثالثة) وإنتر الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (الرابعة) وحامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني (السابعة).

في المجموعة السادسة، ومع فارق نقطتين فقط بين ميلان الثالث ودورتموند المتصدر (7 مقابل 5)، يدرك "روسونيري" أن الفوز على ملعبهم "سان سيرو" سيجعلهم في موقع جيد للتأهل إلى ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا.

كما يملك دورتموند فرصة الحسم في حال فوزه على ميلان، في حين أن فوز سان جرمان على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي سيضمن بطاقة العبور للفريقين الألماني والفرنسي.

"المناسبات الكبيرة"

ويعوّل ميلان، بطل أوروبا 7 مرات، على مهاجمه المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (37 عاما) الذي برز كرجل "المناسبات الكبيرة" منذ انضمامه إلى الفريق اللومباردي قبل عامين.

وسجّل جيرو 8 أهداف هذا الموسم وأعاد إحياء آمال فريقه ببلوغ ثمن النهائي، بفضل هدفه الوحيد حتى الآن في المسابقة القارية الأم من رأسية هزت شباك سان جرمان في الفوز 2-1 في المرحلة الماضية.

ويأمل جيرو في أن يستمر بقميص النادي بعد النجاحات التي حصدها في مدينة ميلانو بفوزه بلقب الدوري عام 2022، ووصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وقال مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق "أريد الاستمرار وأعتقد أن لديّ ما يلزم للقيام بذلك. لا يزال بإمكاني أن أكون مفيدا للفريق.. المجيء إلى هنا كان بمثابة نعمة بالنسبة لي".

ويفتقد ميلان لنجمه البرتغالي رافايل لياو بسبب إصابة في أوتار ركبته، مما يضع جيرو أمام ثقل طموحات فريقه الهجومية في مباراة قد تحدد موسمه.

بين الإيجابية والسلبية

في المقابل، يقدّم دورتموند صورة إيجابية قاريا في حين تتأرجح نتائجه محليا حيث يحتل المركز الرابع مع 24 نقطة متأخرا بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر. وأنهى سلسلة من 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز بقلبه تأخره بهدفين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز 4-2 السبت الماضي.

وفي حين لم تهتز شباك فريق "الأصفر والأسود" سوى مرتين في 4 مباريات في دوري الابطال، لا ينعكس هذا النجاح في الدوري حيث بلغ معدل الاهداف في شباكه 1.5 في المباراة.

ويتعرّض إدين ترزيتش (41 عاما) مدرب دورتموند لانتقادات لاذعة تطالب برحيله، لذا بامكانه أن يسكت الألسن البغيضة في حال نجح بضمان التأهل أمام ميلان.

قال الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواكيم فاتسكه "نحن في المركز الأول في مجموعة (دوري أبطال أوروبا) وهو أمر لا يمكن المبالغة في تقديره. المجموعة متقاربة ويمكن أن يحدث أي شيء".

وانتهت مباراة الذهاب بين دورتموند الذي توج بطلا لأوروبا قبل 26 عاما وميلان بالتعادل السلبي الشهر الماضي، ومن المرجح أن يعني التعادل أو الخسارة مرة أخرى أن الفريق الألماني بحاجة للفوز على سان جرمان في عقر داره الشهر المقبل من أجل التأهل.

سان جرمان للثأر من نيوكاسل

في المقابل، يسعى سان جرمان للثأر من نيوكاسل الذي كان أسقطه على ملعبه "سانت جيمس بارك" 1-4 في الجولة الثانية، حيث إن خسارة جديدة أمام فريق المدرب إدي هاو ستترك رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي في مهب الريح وفي صراع شرس على بطاقة التأهل في الجولة السادسة الختامية.

وقال إنريكي -عقب خسارة فريقه أمام ميلان 1-2 في الجولة الماضية- "تملك الفرق الأربعة مصيرها بين أيديها. لا تزال هناك مباراتان متبقيتان ولا يزال بإمكاننا التقدم".

ومُني باريس بهزيمتين في آخر 3 مباريات في دور المجموعات هذا الموسم، وهو عدد الهزائم نفسه التي تعرض لها في مواجهاته الـ18 السابقة في هذا الدور.

من ناحيته، أقرّ هاو الذي يتأخر فريقه بفارق 3 نقاط فقط عن دورتموند بعدما سقط أمامه بهدفين دورن رد في الجولة الرابعة، قائلا "ربما يتعيّن علينا الفوز بآخر مباراتين لنا. نحن نتقبّل (الوضع) وعلينا أن ننظر إلى المستقبل الآن".